Noortje Radstake verkoopt Vitalis-veulen aan Thomas Müller

Daarmee was het hengstveulen het enige veulen dat over de 50.000 euro ging. Vette prijzen waren er ook voor Feuerherz (For Romance I x L’Espoir, 29.000 euro), Fashion Dream (Feinrich x Lauries Crusador xx, 26.000 euro), Franziskaner (Franziskus x Rock Forever, 24.500 euro) en Glenkenny (Grey Flanell x Sandro Hit, 23.000 euro).

Gemiddeld dik 10.000 euro voor dressuurveulens

Gemiddeld brachten de 73 verkochte dressuurveulens in Münster-Handorf 10.440 euro op. Bij de springveulens, die een paar dagen eerder werden geveild, lag het gemiddelde op 8.607 euro (32 verkochte veulens).

Topper van Diamant de Semilly

De topper bij de springveulens was Dioniz (Diamant de Semilly x Cornet Obolensky) met een prijs van 34.000 euro. Ook hier was er Nederlands succes: het op een na duurste veulen was de door Henk van Wijlick uit Velden gefokte Smadow (Stakkato Gold x Balou du Rouet) met een prijs van 16.000 euro.

