Norm sterpredicaat Gelders paard gelijk gesteld aan die voor rijpaarden

De Fokkerijraad Gelders paard heeft het Algemeen Bestuur van het KWPN geadviseerd om de norm voor het sterpredicaat van het Gelders paard in hoofdlijnen gelijk te stellen aan de norm voor de rijpaarden. Het Algemeen Bestuur heeft het advies van de Fokkerijraad Gelders paard overgenomen en de Ledenraad is akkoord gegaan met doorvoering van de voorgestelde aanpassing.

Voor het gelijkstellen van de norm moet artikel P30 in het selectiereglement merries, veulens, ruinen en niet-goedgekeurde hengsten Gelders paard aangepast te worden.

Dubbel tellende onderdelen

Tuigpaardmerries worden tijdens de IBOP beoordeeld volgens een cijferbalk met 7 onderdelen. Ieder onderdeel wordt door een jury beoordeeld met een cijfer van 1 tot en met 10. Hiervan tellen drie onderdelen dubbel, zijnde front, lichaamshouding en gebruik achterbeen. Elk onderdeel dat wordt beoordeeld tijdens de IBOP is van belang voor een goed tuigpaard. De dubbel tellende onderdelen zouden de belangrijkste speerpunten voor de fokkerij naar de toekomst toe moeten onderstrepen.

Ledenraad akkoord

De Fokkerijraad Tuigpaard adviseert om als dubbel tellend te zien de onderdelen front, actie voorbeen en gebruik achterbeen. Deze onderdelen behoeven aandacht in de fokkerij én mogen extra geaccentueerd worden als zij positief of negatief opvallen. De Ledenraad is akkoord met aanpassing van de dubbel tellende onderdelen.

Selectiereglement tuigpaarden

Het Selectiereglement merries, veulens, ruinen en niet-goedgekeurde hengsten Tuigpaard voor de selectieronde 2019/2020 is geactualiseerd in verband met het komende merriekeuringsseizoen. Waar nodig zijn enkele redactionele aanpassingen doorgevoerd. De Ledenraad heeft deze wijzigingen geaccordeerd.

De wijzigingen worden binnenkort aangepast.

Bron KWPN