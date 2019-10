NRC schrijft groot artikel over Totilas-nafok

De NRC heeft een grondig onderzoek gewijd aan de nafok van de legende Totilas, die vanaf 2015 fulltime werd ingezet als fokhengst. Anno 2019 zijn oudste nakomelingen acht jaar en kloppen aan op het hoogste niveau, de Grand Prix. Door de ruiters van deze nakomelingen worden de Totilas-nakomelingen omschreven als niet alleen knap, zeggen ze maar ook harde werkers, leergierig, zelfverzekerd, fysiek en mentaal sterk en laatbloeiers.

Alweer negen jaar geleden kwam er een einde aan het magische duo Edward Gal en Totilas. De hengst kwam onder het zadel van Matthias Alexander Rath, maar mede door een blessure kwam dit duo niet tot topprestaties. In 2015 ging de hengst met pensioen en werd fulltime ingezet voor de dekdienst.

8.000 euro dekgeld

In dat eerste jaar kostte het dekgeld maar liefst 8.000 euro, maar desondanks liepen de dekkingen storm. Deze G-jaargang is hard onderweg naar de Grand Prix. Zo loopt Go Legend (mv. Ferro) van Marlies van Baalen op Internationaal Intermediaire II-niveau. “Van Baalen omschrijft Go Legend, een door haar schoonouders gefokt ruin, aanvankelijk „een beetje gewoon”, vertelt ze aan NRC. Pas toen hij wat ouder werd en meer gespierd raakte, maakte hij een snelle ontwikkeling door. Als Van Baalen haar rug vorige maand niet had gebroken, had ze Go Legend dit jaar nog in de Grand Prix uitgebracht. Nu mikt ze op het voorjaar.”

Ook Thamar Zweistra heeft met Godinde (mv. Hexagon’s Louisville) al een startbewijs voor de Grand Prix op start. “De verleiding om reuzestappen te maken met een excellerend jong paard is groot, maar het gat tussen Grand Prix en de niveaus daaronder is aanzienlijk, dus waarom zou je druk op de ketel zetten? „Als-ie er klaar voor is maken we de volgende stap”, vertelt Thamar Zweistra aan NRC, die een Grand Prix-startbewijs heeft voor haar merrie Godinde, maar het daar nog iets te vroeg voor vindt. „Ik gok op eind dit jaar”, zegt ze. Als dat lukt is Godinde, voor zo ver bekend, de eerste nakomeling van Totilas die een wedstrijd op het hoogste niveau rijdt.”

Veel belovende hengsten

Uit deze G-jaargang komen ook de veelbelovende hengsten Governor-sth, Glock’s Toto jr.. Daarnaast is ook de één jaar jongere Glock’s Total U.S. veel belovend. Toto jr. (mv. Desperados FRH) heeft zelf inmiddels ruim 900 nakomelingen, Governor (mv. Jazz) volgt met ruim 500 nakomelingen, Total U.S. (mv. Sir Donnerhall I) heeft er slechts 150. Dit laatste is te verklaren, omdat de hengst vroegtijdig het de fokkerij is gehaald en WFFS-drager is.

Afgelopen hengstenkeuring liet het drietal zien onder respectievelijk Adelinde Cornelissen, Hans Peter Minderhoud en Edward Gal, dat de hengsten alle eigenschappen bevatten om succesvol Grand Prix te gaan lopen. Cornelissen laat aan NRC weten: “Governor gaat al erg snel voor een achtjarige”, zegt ze. „Ik wil niet de ring in rijden om punten te sprokkelen. Ik wil een blijvende indruk maken, dan mag er op het moment dat ik hem uitbreng geen ruimte voor verbetering meer zijn.”

Laat bloeiers

Edward Gal bevestigt de stelling van Marlies van Baalen dat Totilas en zijn nakomelingen laatbloeiers zijn. “Als ik nu filmpjes van hem terugkijk toen hij vijf was denk ik: niet echt bijzonder. Met zeseneenhalf jaar ging het opeens heel snel. Hij kreeg een enorme energie”, vertelt Gal aan NRC.

Ondanks dit gegeven lopen ook onder andere de achtjarigen Gladiator (mv. Havidoff), Genuine (mv. Negro), Topas (mv. Sandro Hit), MSJ Top Secret (mv. Dacaprio), Total Ideal (mv. Loutano), Gotilas du Feuillard (mv. Ferro) en Straight Horse Don Tamino (mv. Blue Horse Don Schufro) op Lichte Tour-niveau op wedstrijden.

Nooit zo populair in Duitsland

Paul Schockemöhle kocht de hengst volgens geruchten destijds voor vijftien miljoen euro. Door de minder succesvolle carrière onder Rath werd de hengst in Duitsland lang niet zo populair dan in Nederland. “In Duitsland kreeg Totilas een slechte naam toen de verwachtingen met Rath niet werden ingelost. Zijn blessure was een kleine ramp. Maar nu blijkt dat sommige nazaten veel in hun mars hebben, kantelt het beeld, al heeft Totilas in Duitsland niet de naam die hij in Nederland heeft“, vertelt Schockemöhle aan NRC. Ondanks dat het dekgeld werd verlaagd naar 2.500 euro noemt Schockemohle de hengst een goede investering.

Lees hier het volledige artikel.

Bron: Horses.nl