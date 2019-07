NRPS- en AES-goedgekeurde hengst Hero Blue plotseling overleden

De NRPS- en AES-goedgekeurde hengst Hero Blue is gisteren overleden. De Waaij Stud, die de zoon van Douglas fokte, maakte het overlijden op Facebook bekend. De schimmelhengst verloor de strijd tegen koliek. Hij werd slechts zeven jaar oud.

Hero Blue (Douglas x Indoctro) werd in 2012 op de Waaij Stud in Eemnes geboren. Hij werd op de KWPN-hengstenkeuring aangewezen voor het verrichtingsonderzoek. De schimmel kreeg vervolgens zijn dekbrevet bij het NRPS en AES.

In de KWPN Hengstencompetitie afgelopen indoorseizoen was Hero Blue de enige hengst in de klasse Z/ZZ die in alle competitiewedstrijden dubbel foutloos bleef. Onder de Britse amazone Biba McCaul behaalde hij een respectievelijk vierde, derde en tweede plaats in drie rondes van de competitie.

Later in het indoorseizoen behaalde Hero Blue op spectaculaire wijze de reservetitel in de klasse Z op de Utrechtse kampioenschappen in De Meern.

Bron Facebook/Horses.nl