NRPS heeft er twee Hexagon-hengsten bij

Onlangs zijn bij Stal Hexagon in Schore enkele jonge hengsten bij een advieskeuring beoordeeld door de hengstenkeuringscommissie van het NRPS. Daaruit zijn twee driejarige hengsten aangewezen en uitgenodigd voor het verrichtingsonderzoek: Hexagon's Trademark (Trafalgar x Spielberg) en Hexagon's Dutch Newman (Diamond Hit x Rubiquil).

Dutch Newman is een zoon van Diamond Hit uit de Grand Prix dressuurmerrie Roumanda (Rubiquil x Matador II x Sultan uit de Manda-stam, fokfamilie 1600). Ook zijn grootmoeder Latamanda en overgrootmoeder Indiamanda hebben Grand Prix dressuur gelopen en datzelfde aantal Grand Prix paarden zit ook aan vaders kant (Rubiquil, diens vader Rubinstein I en moedersvader Roemer). Dutch Newman heeft heel veel hengstuitdrukking en optreden, echt een imponerend paard. Draven deed hij met veel veer, daarbij mag hij wel iets meer gaan ‘zitten’. De hengst werd onder het zadel voorgesteld en daarbij sprong de kwaliteit van de galop in het oog.

Hexagon’s Dutch Newman Foto: Sandra Nieuwendijk

Zoon van Trafalgar

De hoogbenige, iets naar het vierkantmodel neigende Trademark stamt af van Trafalgar uit een merrie van Spielberg x Gribaldi x Doruto (merrielijn 123). Trademark heeft een opvallend mooie hals en galoppeerde los met veel zelfhouding, waarbij hij goed kan changeren. Ook hij mag zich in draf nog wat meer gaan dragen. Beide hengsten hebben een stokmaat van 1.75 m. Dutch Newman werd ook gefokt door Leunus van Lieren, de fokker van Trademark is T.S. van Tongeren uit Eede (Zld). Vanaf de tweede beoordeling zullen deze hengsten te bewonderen zijn in het verrichtingsonderzoek, dat op donderdag 9 september van start gaat met de eerste beoordelingsdag (in Lunteren).

Hexagon’s Trademark Foto: Sandra Nieuwendijk

Bron Persbericht NRPS