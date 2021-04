NRPS-hengst Formidable overleden

Geheel onverwacht is gisterochtend de vijftienjarige dressuurhengst Formidable (Florett As x Ulster) overleden aan een hartstilstand. Eigenaresse Annet Mulder maakte dit op Facebook bekend. Ze schrijft: "Woorden schieten te kort.....Jij betekende alles voor mij."

Formidable was de enige zoon van Florett As die in Nederland was goedgekeurd. Zijn moeder Jubilante (Ulster x Abgar xx x Pericles xx) bracht de keur preferente merrie Nigrante voort die op haar beurt weer de KWPN goedgekeurde hengst Solitair bracht. Ook bracht zij Triviant, een zoon van Voltaire, die sprong tot op het hoogste niveau onder Shane Sweetnam.

Prestatie-sport predicaat

Formidable werd op zijn tiende bij het NRPS voorgesteld en goedgekeurd, en doorliep met goed gevolg het verrichtingsonderzoek 2015/2016: hij werd verrichtingskampioen van de jaargang. Tijdens de Hengstenpresentatie van het NRPS op 10 Maart 2019 in Ermelo werd het prestatie-sport predicaat aan hem uitgereikt voor zijn verdiensten in de dressuursport, behaald met eigenaresse Annet Mulder.

Nakomeling reservekampioen op Nationale keuring

Tussen 2017 en 2020 zijn 25 nakomelingen van Formidable bij het NRPS geregistreerd. In 2018 werden vijf veulens voorgesteld. Op de regionale keuringen ontvingen er vier een 1ste premie en één veulen werd regio kampioen, twee veulens ontvingen een uitnodiging voor de Nationale keuring, waaruit zelfs de reservekampioen werd aangewezen. Op de najaarskeuring september 2018 werd een Formidable nakomeling gekozen tot beste veulen van de dag.

Bron Facebook/NRPS