NRPS-kantoor verhuist naar Lunteren

Het NRPS-kantoor gaat verhuizen. Gisteren ondertekende interim-voorzitter Gerard Schuttert van het NRPS, en Femke Dijkstra van De Nieuwe Heuvel het contract. Als alles verder ook volgens plan verloopt, is het NRPS-kantoor vanaf 1 maart 2021 actief op de nieuwe thuisbasis aan de Oude Arnhemseweg 101 in Lunteren.

Momenteel wordt de ruimte boven de nieuwe hengstenstal verbouwd en in overleg met het NRPS ingericht als kantoor. De eerste aanzet is al zichtbaar voor iedereen die de manege van De Nieuwe Heuvel bezoekt, namelijk het bord bij de ingang met daarop het NRPS-logo.

Centraal gelegen

Voor het NRPS biedt het diverse voordelen om De Nieuwe Heuvel als thuisbasis te hebben. De locatie is mooi centraal gelegen en zelf met openbaar vervoer makkelijk te bereiken; op het prachtige terrein zijn alle denkbare faciliteiten aanwezig om door het jaar heen de gebruikelijke én nieuwe evenementen te organiseren; en niet in de laatste plaats kan het NRPS voortaan rekenen op de service en support van het Nieuwe Heuvel-team.

‘Terug van weggeweest’

Bij De Nieuwe Heuvel denken veel mensen in eerste instantie aan Friese hengsten. Dat is niet onterecht, maar de familie Folmer/Femke Dijkstra runt hun hengstenhouderij met alle mogelijke rassen al vanaf 1971 op deze locatie, en is sinds de oprichting van het NRPS in 1981 met het stamboek verbonden geweest. Zeker in eerste helft van het 40-jarig bestaan van het NRPS hebben ze met hun hengsten grote invloed gehad op de fokkerij, en daarmee het stamboek helpen groeien. Dat het NRPS-kantoor zich nu op deze locatie kan vestigen, is daarom geen ‘uitstapje’, maar een soort van ‘terug van weggeweest’.

Bron NRPS