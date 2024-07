NRPS keuring Tolbert levert moeder-dochter kampioensduo op

De zonovergoten keuring van de NRPS-regio Noord in Tolbert was de grootste keuring voor dit stamboek van dit seizoen met 77 deelnemers. Met pony's en paarden in de rubrieken allround, dressuur en springen viel er zowel bij de drie jaar en oudere dieren als bij de veulens veel te genieten. In sommige gevallen wonnen moeder en dochter zelfs allebei een rubriek.

Jury bij de oudere dieren waren Bernard Pleyter en Sjoertje Hakvoort; de veulens werden beoordeeld door Jan van Beek en Edwin Langevoort. Er werden veel goede veulens aangeboden en zo kon die jury een groot aantal uitnodigen voor de Nationale keuring. Bij de drie jarige en oudere paarden en pony’s kregen er 23 een ster (van 29 dieren die voor stamboekopname naar Tolbert waren gekomen).

JK Stables trekt de aandacht

Janet en Jacob Kolstein trokken op deze keuring de meeste aandacht met hun 4-jarige dressuurmerrie Prada Ceroon JK ster en haar allround ponyveulen Chanel Ceroon JK, die beide werden gehuldigd als regionaal kampioen. Prada (For Ferrero x Cover Story x Apollonios xx) kreeg voor type 90 punten. “Mooier kun je ze bijna niet tekenen”, aldus Bernard Pleyter. Ze werd gefokt op JK Stables, en komt uit de moederlijn van de hengst Uphill. Eerder op de dag verscheen Prada al met haar veulen Chanel Ceroon JK (v. Le Duncan JK) in de buitenring en trok daarmee ook meteen alle aandacht naar zich toe. Een opmerkelijke combinatie, om zo’n imposant dressuurpaard te dekken met een ponyhengst van 1.37m. Maar het resultaat had niet mooier kunnen zijn. Omdat Le Duncan als allrounder is goedgekeurd, werd Chanel Ceroon JK ook ingedeeld bij deze discipline. Net als de moeder (en vader) heeft ze een heel mooi type, prachtig front en veel uitstraling. Het exterieur is correct, het beenwerk misschien iets fijn. Ze kan goed stappen en draven, in galop bleef ze iets gespannen.

Ook tweemaal Carlée

De reservekampioen van de allround ponyveulens is twee maanden ouder en dus wat verder ontwikkeld. Deze Carlée’s Chicory kreeg geen bemerkingen op het exterieur en bewoog voldoende tot goed. In het algemeen zou ze net iets meer afdruk mogen hebben. Afstamming van dit merrieveulen: Cream de Luxe DV x Klepholms Ikaros x El Masri Amir ox. Fokker/ eigenaar Vicky Larsen had vandaag dubbel succes, want bij de springpaarden werd haar veulen Unadilla Carlée’s Yill (X-tra Krem’s Blue Miracle x Los Angeles x Raphael, uit de VDL-stam van Shoraya) als kampioen gehuldigd. Een compleet veulen dat overtuigde met een goed springpaardentype en in de beweging veel lichaamsgebruik. Dat laatste bracht haar ook de overwinning, want haar grootste concurrent Dario (v. Dwayne) van Fokko Wever, die nu reservekampioen werd, hield zich vandaag vooral in de draf wat vast; in de galop was hij superieur. Ook Dario is een zeer goed veulen. Hij stamt uit de mooie en bewezen fokmerrie Coco Chanel (Casimo x Cavalier x Wolfgang), die al eerder kampioensveulens heeft gebracht en vandaag haar 4-jarige dochter Crystal (v. Joint Venture) ster en kampioen van de springpaarden zag worden. Crystal is een imponerende, goed ontwikkelde merrie, die heel goed sprong en over zeer veel vermogen beschikt; voor dat onderdeel kreeg ze 85 punten. Fokker en eigenaar is Fokko Wever.

Unadilla Carlée’s Yill. Foto: Sandra Nieuwendijk.

Dressuurpaarden

De negen driejarige en oudere dressuurpaarden waren op twee na allemaal de ster(waardig). In deze rubrieken werd niet geplaatst. Na de kampioene Prada Ceroon JK mocht de vierjarige ruin Jethro Go Lightly van Femmie de Groot als reservekampioen opstellen. De zwartbruine zoon van Just Wimphof uit Fayola Go Lightly (Forty x Turbo Magic x Bachelor NH) is een modern paard met heel veel lichaamsgebruik in de bergopwaartse beweging.

Dressuurpony’s

Alle acht aangeboden dressuurpony’s werden beloond met de ster. De kampioene is de vijfjarige Oriënt Evita (v. Orchard Boginov) van de fam. Swierstra. Een sterk gebouwde pony die heel goed kan bewegen, met een bijzonder krachtig gebruik van het achterbeen. Ze werd gefokt door fam. B. de Boer uit Isaa van de Beekerheide (geb. 2001, Isarco x El Khafif ox, NRPS-Erika merrielijn). Isaa’s dochter Zina van de Beekerheide (v. Zodiak) werd in 2010 Nationaal kampioen aan de hand. Reservekampioen Memory S ster (Veenstra’s Grapjas x Bodo x Downland Folklore) van H. Smilda is een elegante merrie, die heel goed kan draven en galopperen. Voor de beweging kreeg zij evenveel punten (80) als de kampioene. Zij is de moeder van de goedgekeurde ponyhengst Jupiler’s Red Bull S.

Allround en springen pony’s

De allround- en springpony’s vormden samen een heel goede groep, waarbij de driejarige springpony Monik Dreamland ster als kampioene naar voren mocht komen en de driejarige allrounder Orchid’s Bésame Mucho ster de reservetitel verdiende. Monik (v. Messenger van de Koetsiershoeve) is heel correct gebouwd, ze heeft een mooi sporttype. Bij alles wat ze doet, blinkt ze uit in balans. Een heel attente pony, met fantastisch veel lichaamsgebruik bij het springen, waarvoor ze dan ook 85 punten kreeg (exterieur 80). Ze werd door K. Schipper gefokt uit Manu du Vi (Country x Candy Surprice x Mufaq ox, merrielijn van NRPS-Boegbeeld Oronia) en is eigendom van Raymond Kamphuis. De charmante en correcte allrounder Orchid’s Bésame Mucho (Zapp VR x Orchid’s Cestanii x Kantje’s Ronaldo) heeft veel uitstraling, en kreeg juist 85 punten voor het exterieur (met 80 beweging en 80 springen). Opvallend was hoe ze de sprong echt opzoekt, en heel mooi kan bukken. Fokker is Carla van der Laar, eigendom van Pajda Horses, Jagoda Pajda.

Monik Dreamland. Foto: Sandra Nieuwendijk.

Veulens dressuurpaarden

Vier hengst- en twee merrieveulens waren er te bewonderen in de discipline dressuur. Ze kregen allemaal een eerste premie en aanwijzing voor de NK. De bruin-panterbonte Ótimos Lugares werd gehuldigd als kampioen, een mooi, zeer compleet, hoogbenig hengstveulen dat zich vooral de eerste ronde zeer goed liet zien in de beweging. Afstamming Obrigado de Peru x Indian Rock x Everdale, fokkers en eigenaren zijn mw N.P. Heikens-Venema, A.M. Heikens en C.M. Derks. Het beste merrieveulen Elivia was beslist ook een kandidaat voor de hoogste eer, maar nu werd de mooi gemodelleerde en goed bewegende dochter van Extreme U.S. dus reservekampioen. Haar moeder Livia ster (Love for You x Jazz x Balzflug) was in 2016 Nationaal kampioen van het NRPS, en zij heeft ook een goedgekeurde zoon: Fortuyn (v. Fürst Dior), die komend najaar het verrichtingsonderzoek in gaat. Fokker en eigenaar Gerardus Post.

Otimos Lugares. Foto: Sandra Nieuwendijk.

Ponyveulens

De ponyveulenrubrieken waren goed gevuld en vrijwel alle deelnemers kregen een eerste premie en aanwijzing voor de NK. Van de dressuur gefokte ponyveulens mogen vijf van de acht merrieveulens en vijf van de zeven hengstveulens hun opwachting maken in Lunteren. Het beste hengstveulen werd kampioen, dat is Dancer van de Oldehof (v. Steerwolde’s Dark Pleasure) van de familie Baving. Een veulen met veel lengte in het lichaam, die zich mooi maakt in draf. Dat hij bovendien bijzonder goed kan stappen, heeft de doorslag gegeven om hem kampioen te maken, maar hij komt ook uit een kampioensfamilie. Een halfzus van zijn moeder Viënna Rose (v. Veenstra’s Krack) bracht vorig jaar de regionaal kampioen en Nationaal reserve veulenkampioen Nox van de Oldehof voort. En deze halfzussen komen uit Rosalynn (Le Matsjo x Morgenland’s Fabian) en vertegenwoordigen de bekende NRPS-Jolanda merriestam, die aan de basis staat van zo veel goede sportpony’s en keuringskampioenen. Het beste merrieveulen Philou (Novian x Heidehof’s Hero x Balasjow ox) van mw. Wiesje Gils werd reservekampioen, en is ook zeker geen toevalstreffer: zij is een halfzus van de goedgekeurde ponyhengst Cocacola (NRPS-Blondie merrielijn). Philou is een modern, heel compleet dressuurveulen met hals, die ze in beweging ook mooi gebruikt. Met name in de draf overtuigde ze met ruimte, afdruk, souplesse en een zeer goed achterbeengebruik.

Bron: Persbericht / Horses.nl