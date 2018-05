NRPS test alle hengsten op WFFS

Gepraat en geschreven wordt er genoeg over het Warmblood Fragile Foal Syndrome (WFFS), maar het NRPS is van mening dat actie nodig is en zet de eerste stappen. Wat de symptomen zijn en hoe de ziekte vererft, is inmiddels bekend, maar er is nog veel onduidelijkheid. Niemand weet bijvoorbeeld in welke mate deze aandoening reeds verspreid is. Dat zorgt – midden in het dekseizoen – voor onrust bij de fokkers.