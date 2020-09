24 hengsten aangemeld voor NRPS verrichtingsonderzoek

De eerste beoordelingsdag van het NRPS verrichtingsonderzoek is op donderdag 10 september in Lunteren. Op de startlijst staan 24 hengsten. Dertien dressuur gefokte hengsten, vijf springhengsten en zes ponyhengsten.

Bij het NRPS worden de hengsten op de voorjaarskeuring voorlopig goedgekeurd en mogen dan al dekken. De paarden en pony’s moeten vervolgens nog wel een verrichtingsonderzoek meelopen om goedgekeurd te blijven.

Dressuurhengsten

Onder de dressuurhengsten die de verrichting gaan lopen is Licor (Vivaldi x Charmeur), die voorgesteld wordt door Dirk Jan van de Water. Licor was dit voorjaar kampioen van de hengstenkeuring. Ook de Vivaldi-zoon VH-Lamborghini-Pomona (mv. San Remo), die vorig jaar het onderzoek niet af kon maken, zal zich alle beoordelingsdagen presenteren (amazone Linda Leeflang). Eén dressuurhengst is in februari op de hengstenkeuring ster geworden en loopt mee in het kader van het vrijwillig onderzoek.

Springhengsten

Bij de springhengsten is ook de kampioen van 2019, Chatham (Connect x Indoctro), onder het zadel van Robert Puck. Daarnaast komt de kampioen van 2020, El Morado (Eldorado van de Zeshoek x Celano), gereden door Marwin van den Nieuwenhuijzen in de baan.

Ponyhengsten

Bij de ponyhengsten is de kampioen van 2019, Davinci du Bois (Diamond Touch x Don Carino du Bois). Daarnaast de interessante springpony’s Koetsiershoeve Messenger (Merlijn van de Bisschop x Sunny Side Up) gereden door Britt Ribbels en Forsyth Junior Z (Forsyth x Unaniem) met Colet van Vliet. Ponyhengsten die als driejarige hun goedkeuring krijgen, hoeven pas als 4,5-jarige aan het verrichtingsonderzoek te beginnen. De ponykampioen van 2020, New Edition, is er ditmaal dus nog niet bij.

Startlijst verrichtingsonderzoek

Bron: NRPS / Horses.nl