27 hengsten begonnen met NRPS Verrichtingsonderzoek

Op 9 september is bij het NRPS het verrichtingsonderzoek 2021-22 van start gegaan met de presentatie onder het zadel van zestien dressuurhengsten, acht springen/ allround en drie ponyhengsten. De eerste verrichtingsdag begon met het beoordelen van drie nieuwe hengsten die aangemeld waren voor thuiskeuring, alle drie kregen ze groen licht.

De verrichtingscommissie keek mee naar de presentatie onder het zadel van de nieuwe hengsten, waardoor ze ook meteen aan de eisen hebben voldaan voor de eerste verrichtingsdag. Nog niet alle namen zijn definitief, maar voorlopig staan ze geregistreerd als Den Hout, P-Noir SP en D-Maddock.

De driejarige Den Hout stamt van Diamond Hit x Tolando x Ulft uit de Leen-lijn, merrielijn 35. Vooral verderop in de moederlijn zit veel sport, tot en met GP niveau. Fokker W.F. Meijerink uit Stieltjeskanaal, eigenaar Van Olst Horses, Den Hout.

De driejarige P-Noir SP kan trots zijn op vier vaders die zelf op GP niveau hebben gepresteerd: Painted Black en zijn vader Gribaldi x Jazz x Vanitas. De predicaatrijke moederlijn laat verder merries zien met maat en formaat, en komt voort uit een combinatie van Gelderse en Groninger stammen. Fokker S. Albers uit Oudenhoorn, eigenaar Quality Stables V.O.F., Oud-Gastel.

De vierjarige D-Maddock komt voort uit de Lady Reveil stam. Vader Dettori is LT dressuur. Moeder Veroniek elite, D-OC preferent, sport-(drs) stamt van Krack C x Hitchcock x Onyx en bracht twaalf nakomelingen. De meest bekende is de ggk dekhengst Lord Romantic v. Don Romantic, daarnaast twee aangewezen hengsten waaronder D-Maddock. Fokker en eigenaar A. van Erp uit Heesch.

Africhtingsniveau liep uiteen

Het africhtingsniveau van de reeds eerder gekeurde hengsten liep nogal uiteen. Sommige deden geroutineerd hun werk en lieten zich optimaal zien. Andere deden nog groen aan en hadden moeite met aanleuning en balans. De verwachting is dat hier tijdens de tweede beoordelingsdag (14 oktober) de nodige progressie te zien is.

Beoordeling

De eerste groep van de nieuwe, in maart goedgekeurde jaargang bestond uit All the Way (v. Apache), Everest (v. Especial) en First No Nonsens R (v. Fuerstenball). Daarna kwam Mac Madison (v. Ferdinand) samen met Glamour van de Anjershof (v. Glamourdale), die al eerder werd aangewezen maar uitstel heeft gekregen voor het onderzoek. De derde groep bestond uit Next One ACB (v. Hero ACB), Vivre Nabucco (v. Vivaldi) en Pinot Noir D’Or (v. Painted Black).

De commissies vervolgden met de inspectie op de harde bodem van de dressuurhengsten Try Noqueen (v. Trafalgar), Sir Nashville R.D (v. Secret)., S’Next Generation (v. Secret), Elton Sollenburg (v. Electon) en de ‘reus’ VH-Lamborghini-Pomona (v. Vivaldi), die ook al eerder werd aangewezen en uitstel heeft gekregen. Na de harde bodem kwamen zij in groepjes in de baan om hun vorderingen onder het zadel te tonen.

Springhengsten

De spring- en allround hengsten die zich presenteerden, waren Leipheimer Next Level Dutch ES, Bokito van de Woestenheide, Arthur T Z, Casago’s Champion, Diamond Blue VDL en O-Nothing Else Dutch ES; en twee springhengsten van vorig jaar: Ivano van Zuidgeest en Air Force WM.

Ponyhengsten

Ten slotte waren de ponyhengsten aan de beurt. Ducati du Bois en Nilay van de Beekerheide, gefokt in de dressuurrichting, en de allround ponyhengst Ziro-La-Di die al wordt uitgebracht in de springsport en nu ook het parcours heeft gesprongen.

Bron: Persbericht