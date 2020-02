30 hengsten aangewezen voor NRPS Showdag

Op de NRPS Hengstenkeuring in Ermelo zijn gisteren dertig hengsten aangewezen voor de showdag op 8 maart. Het gaat om twaalf dressuurhengsten, zeven springhengsten, zeven ponyhengsten en vier hengsten die aangewezen zijn in kader van het sporttraject. Horses.nl zet de doorverwezen hengsten op rij.

Dressuurhengsten

Damian Fortuna (Don Joe x Hohenstein)

Don Charming Baron (Don Deluxe x Charmeur)

Liberg D (Spielberg x Goodtimes

Madness van de Anjershof (Glamourdale x Sandreo)

Magna Carta (Inspire x Negro)

Marin de Jeu (Johnson x Gribaldi)

Mid Summer (George Clooney x Everdale)

Moqueen (For Romance I x Apache)

Moray-Pomona (For Romance I x Ferro)

My Deal van de Watermolen (Daily Diamond x Jazz)

R (Rock Forever x Fürst Heinrich)

Rell-V (Farrell x Cantos)



Springhengsten

Airforce WM (A Golden Boy Hero Z x Warrant)~

For Ever (For Pleasure x Cassini I)

Ivano van Zuidgeest (Iniësta x L’Opinto des Fontaines)

Melborne VDL (Diamant de Semilly x Mr. Blue)

Minister President (I’m A Star x Goodtimes)

Monthargos (Conthargos x Quaprice Z)

Morado (Eldorado van de Zeshoek x Celano)



Ponyhengsten

Bright Diamond (Bijsterhof’s Diamond Dancer x Valentino)

Ducati du Bois (Diamond Touch x Der Harlekin B)

Heidepeel’s King Arthur (Waxwing Penny Guy x Hogeland’s Nandor)

Kasall van Equi Center (Kraneveld’s Kadans x Irakion)

Koetsiershoeve Messenger (Merlijn van den Bisschop x Sunny Side Up)

Renkum Duns are (Not) Done (Renkum Seigneur x Viento Uno W)

Ziro La-Di (Zip x Manpower Ludinga)



Sporttraject

Bosco (Benicio x Quaterback)

Exclusive (Numero Uno x Burggraaf)

Nearly Perfect de la Brasserie (Vigo d’Arsouilles x Karacondo)

Trenco van de Schutlakenweg (Fergie x Apollo) – pony



