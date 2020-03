36 hengsten goedgekeurd op NRPS Hengstenshow

Na de hengstenshow op zondag 8 maart is het NRPS 36 jonge hengsten rijker. Van de 30 hengsten die op de keuring van 14 februari groen licht kregen, is er één door de eigenaar teruggetrokken; alle andere hebben aan alle verdere eisen voldaan en mogen aan hun eerste dekseizoen beginnen. Ook de twee hengsten die op de nakeuring werden aangewezen, zijn op de showdag gehuldigd. Daarnaast zijn er vijf hengsten via advieskeuringen aan de collectie toegevoegd. Opmerkelijk is dat twee van de drie kampioenen via deze 'extra' keuringen zijn toegetreden.

Jaargang dressuurhengsten

Kampioen Licor (Vivaldi x Charmeur) (advieskeuring)

Reservekampioen For Moray-Pomona (For Romance x Ferro)

Derde plaats Glamour van de Anjershof (Glamourdale x Sandreo)

Capri’s Jim Beam (Capri Sonne jr. x Hexagon’s Louisville) (advieskeuring)

Depay (Don Joe x Hohenstein)

Don Charming Baron (Don Deluxe x Charmeur)

For Moqueen (For Romance x Apache)

François (Blue Hors Farrel x Cantos)

Gorgeous Black Art (Glock’s Toto jr. x Rubiquil) (advieskeuring)

Glenn (George Clooney x Everdale)

Irvin (Inspire x Negro)

Marin de Jeu (Johnson x Gribaldi)

Latino (Glock’s Toto jr. x Rubiquil) (advieskeuring)

Matteo (Glock’s Toto jr. x Rubiquil) (advieskeuring)

Ruiz (Rock Forever x Fürst Heinrich)

Sir Kemeldo MVK (Spielberg x Goodtimes)

Dazzling Colours van de Rheehoeve (Kaleido’s Don Pedro x Bacelor NH) (Certificering)

Jaargang springhengsten

Kampioen El Morado (Eldorado van de Zeshoek x Celano)

Reservekampioen I’m Minister President (I’m a Star x Goodtimes)

Derde plaats For Ever (For Pleasure x Cassini I)

Airforce WM (A Golden Boy Hero Z x Warrant)

Conprice (Conthargos x Quaprice Z)

Diamond Blue VDL (Diamant de Semilly x Mr. Blue)

Ivano van Zuidgeest (Iniësta x L’Opinto des Fontaines)

Exclusive (Numero Uno x Burggraaf) (Sporttraject)

Jaargang ponyhengsten

Kampioen New Edition M (No Limit x Calido-G)

Reservekampioen Ducati du Bois (Diamond Touch x Der Harlekin B)

Bron: NRPS