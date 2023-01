De door M.C.A. Reijs gefokte ponyhengst Mochyndaear Dragonfly In Amber (Hexagon's Double Dutch x Kenwood's Tomahawk), ook wel bekend als de mini-Double Dutch, is met afstand topper geworden in het NRPS Verrichtingsonderzoek 2022-2023. De dressuurponyhengst van Stal Hexagon scoorde 93 punten.