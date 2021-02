Aangewezen ponyhengsten NRPS

Gisteren vond de eerste en tweede bezichtiging van de NRPS ponyhengsten en de springpaarden plaats. Onder voorbehoud van alle veterinaire vereisten en het moederrapport zijn de volgende ponyhengsten aangewezen voor de Hengstenshow.

1. Kobra van Orchid’s 2007 Kanshebber x Kantje’s Ronaldo

6. Made in Holland ACB 2018 FS Mr. Right x Zhivago

11. Cocacola 2018 Coelenhage’s Purioso x Heidehof’s Hero

12. Madness DK 2018 FS Mr. Right x Neptune van de Beekerheide

63. Magnifico A.B. 2018 Jonker’s Jayden x Veenstra’s Promise

15. Just a Champ 2018 Jonker’s Jayden x FS Champion de Luxe

16. Kasper van Equi Center 2018 Kasanova van Klaverborch x Polsbury Pajero

18. Nilay van de Beekerheide 2017 Neptune van de Beekerheide x Conrad SR

Bron: Horses.nl/NRPS