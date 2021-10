ABOP NRPS: Toto Jr-dochter naar hoogste score

Op de ABOP van het NRPS was de hoogste beoordeling bij de paarden voor Gawahir Dancing K (Toto Jr. x Charmeur). De driejarige merrie werd voorgesteld door Emma Zandbergen en werd vooral voor de dressuuronderdelen goed beloond: ze kreeg 8,5-en voor de galop en geschiktheid. Ook bij het springen toonde de merrie karakter en bouwde duidelijk op.

Gawahir Dancing K is door Jeltje Veenstra en Roderik Faber gefokt uit oud-nationaal kampioen Soraya K. Haar moeder Flair K is een dochter van de NRPS-hengst Prins Alfred en de Groninger-merrie Fleur. Alle generaties werden gefokt door Veenstra en Faber.

Dressuurspecialist

De palomino ponymerrie Bukomansimbi heeft vanaf veulen overtuigd op de keuringen en werd in augustus dit jaar reservekampioen op de nationale keuring aan de hand. Ze zette deze veelbelovende tendens voort, door als dressuurspecialist 39,5 punten te scoren onder het zadel van Nina van Rooij. Ze kreeg voor geschiktheid een 8,5. De merrie is een dochter van Cassanova du Bois uit de New Forest-merrie Mandy en is gefokt door Manouk van Wit.

39 punten voor Galaxie-dochter

De vierjarige merrie Lanita II (Galaxie x Gabor, fokker A.F.T. Beeren) van Paula Koolen kreeg 39 punten voor de dressuuraanleg. Koolen kreeg een compliment voor de wijze van voorstellen. Het hoogste cijfer (8,5) kreeg de merrie voor de galop. De vijfjarige dressuurpony Dijkhof’s Nalino (FS Numero Uno x Idzard, fokker Mieke Ruts) van Ingeborg Wind-Middel liep onder Marissa Spoor naar 38,5 punten. De merrie heeft veel potentie, maar moet nog wel sterker worden en haar balans vinden.

Dubbel succes voor Arita Kraak

De vijfjarige Zara (Fergie x Mufaq ox, fokker mw. T. van Vugt) van Arita Kraak kreeg als veulen al een eerste premie en omdat ze al voorlopig keur was, werd ze dankzij de 37,5 punten voor de ABOP het predicaat keur. Kraak zag nog een merrie slagen voor de ABOP. Little Me (Fergie x First Stayerhof’s Ramzi H) kreeg 37,5 punten.

Allrounders

Pony’s die in zowel dressuur als springen werden voorgesteld, slaagden met respectievelijk 73 punten (Sterre van ’t Gildeland), 71 punten (Ruby R.W.), 70,5 punten (Meike B) en 70 punten (Marvelous ZH). Sterre van ’t Gildeland (Goldstar du Bois x First Stayerhof’s Ramzi H) van fokker Hanno van Kalkeren kreeg het hoogste cijfer (8) voor de springtechniek. Ruby R.W. (Desperado x Gomel ox) van R. & M. Wekema kreeg voor alle onderdelen een zeven en voor de galop een acht.

Voordeel van de twijfel

De negenjarige Meike B (Kasanova van Klaverborch x Atlantic Curragh) van Jaap Broers deed nog wat groen aan. Ze kreeg voor alle onderdelen een zeven en voor de galop een 7,5. De zesjarige Marvelous ZH (Kinetic Wizard x Atlantic Curragh) van Hanno van Kalkeren leek erg weinig ervaring te hebben, maar liet ook een paar goede momenten zien. Daarom gaven de juryleden haar het voordeel van de twijfel.

Bron: Persbericht