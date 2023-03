Advieskeuringen NRPS: nog drie dressuurhengsten erbij

De hengstenkeuringscommissie van het NRPS is op 17 maart nog bij drie hengstenhouders thuis geweest voor advieskeuringen en dit heeft het stamboek even zoveel interessante dressuurhengsten opgeleverd. Dat zijn de driejarigen Kane (v. Kjento) en Toto Partout (v. Glock's Toto Jr) en de tienjarige Grand Prix-hengst Hexagon’s Ich Weiss (v. Rubiquil).

Kane is een aansprekende hengst met een mooi front en een krachtige, actieve manier van bewegen met veel afdruk. De schimmelhengst is interessant gefokt, als zoon uit de tweede jaargang van Kjento, de wereldkampioen 2021 en 2022 jonge dressuurpaarden. Moeder Annabellarosa voorlopig keur komt uit de ster pref prest merrie Irmarosa (v. Casanova). Haar nakomelingen hebben het goed gedaan in de sport. Meest in het oog springen het Grand Prix-paard Mauro B (v. Investment) en het Inter II-paard Velvet Jazz GB (v. Jazz), de elitemerrie Unabellarosa (v. Inspekteur) is Lichte Tour. Fokker G.A. Bakker uit Dalen.

Kane (v. Kjento). Foto: Sandra Nieuwendijk

Toto Partout

De sterk gebouwde Toto Partout beweegt altijd bergopwaarts toont daarbij veel lossigheid en schakelvermogen. Hij is een volle broer van de vorig jaar goedgekeurde Topgun, maar vertegenwoordigt meer het type van vader Glock’s Toto Jr. vergeleken met Topgun, die zijn bouw en stokmaat vooral van grootvader Vivaldi heeft meegekregen. Moeder Chita W, met 1,74 m ook geen kleintje, is elite IBOP (spr) PROK (Vivaldi x Osmium x Belisar) en vertegenwoordigt merrielijn 160.

Toto Partout (v. Glock’s Toto Jr). Foto: Sandra Nieuwendijk

Hexagon’s Ich Weiss

Hexagon’s Ich Weiss heeft afgelopen jaar – dus als 9-jarige – met Thamar Zweistra al deelgenomen aan het WK dressuur en zal zich begin april opnieuw van zijn beste kant laten zien bij de Wereldbekerfinale in Omaha (USA). De stoere schimmelhengst werd als veulen al bij het NRPS ingeschreven en is dus behalve een interessante fokhengst ook een kostbaar visitekaartje voor het stamboek. Vader is de NRPS-goedgekeurde GP-dressuurhengst Rubiquil, moeder Vinegra Utopia vertegenwoordigt de bekende, uitgebreide en zeer goed presterende Lady Reveil merriestam. Vinegra is ook uitgebracht in de Grand Prix dressuur en haar vader is de stempelhengst Negro. Haar moeder Adonia-Utopia stamt van een andere stempelhengst, IDP Grand Prix De Niro, met daarachter Troubadour x Duc de Normandie. Volle zus Why O Me Utopia bracht onder andere twee PSG/Inter I paarden, iets verder terug in de lijn zien we verschillende paarden geklasseerd in zowel springen als dressuur en eventing. Fokker Leunus van Lieren, Stal Hexagon in Schore.

Bron: Persbericht