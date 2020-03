El Morado, Licor en New Edition M NRPS-kampioen

Gisteren werd de nieuwe jaargang NRPS-hengsten gepresenteerd bij de NRPS-hengstenshow in Ermelo. Bij de springhengsten werd de driejarige El Morado (v. Eldorado van de Zeshoek) kampioen. Advieskeuringshengst Licor (v. Vivaldi) werd bij de dressuurhengsten gekroond als winnaar. De nakeuringshengst New Edition M (v. No Limit) kreeg bij de pony's het kampioenlint omgehangen.