Elton Sollenburg goedgekeurd bij NRPS

Naar aanleiding van een advieskeuring heeft de commissie van het NRPS de 6-jarige dressuurhengst Elton Sollenburg (Electron x Métall x Let’s Go V x Nimmerdor) geaccepteerd. Fokker en eigenaar is Arie Zekveld uit Almere. De hengst werd eerder aangewezen voor het KWPN verrichtingsonderzoek.

Volgens het NRPS heeft Elton Sollenburg een goed type, veel uitstraling en een mooi hoofd. De hoofd-hals verbinding is iets zwaar. Het beenwerk is opvallend hard. De stap is ruim, draf en galop zijn goed waarbij in draf de balans, schoudervrijheid en souplesse opvielen. Hij werd onder het zadel voorgesteld door Jenneke Overduin.

Vader Electron

Vader Electron heeft na een succesvolle periode in het ZZ-Zwaar april 2019 met goed gevolg de overstap gemaakt naar de Lichte Tour en hij lijkt nog veel meer in petto te hebben. De nakomelingen van Electron vallen op in de jonge paardenwedstrijden en op de keuringen. Zo scoorde Joule (mv. OO Seven) 82 punten in de Pavo Cup, werd Jack Daniels (mv. Ferro) vijfde in de Pavo Cup-finale en liep Jarlien (mv. Krack C) 80 punten bijeen in de IBOP. Zijn nakomelingen blinken net als hun vader uit met een goede galop, sterk achterbeengebruik en werkwillig karakter.

Moedersvader Métall

Moedersvader Métall, die zelf succesvol Lichte Tour liep, is de vader van de Grand Prix-hengst Uthopia die samen met Carl Hester teamgoud behaalde op het EK in Rotterdam en teamgoud op de Olympische Spelen in Londen. Special D en Broere Ufo zijn goedgekeurde zonen van Métall. Verschillende nakomelingen startten ZZ-Licht of Lichte Tour en Tiva-Nana (Métall x Cabochon) loopt Grand-Prix dressuur. Wat de laatste jaren ook opvalt, is dat verschillende nakomelingen van Métall internationaal op het hoogste niveau in de springsport acteren, waaronder Saveur (mv. Contango), Rentall (mv. Gurioso) en Sante (mv. Akteur).

Zangersheide

Elton’s overgrootvader van moeders kant Let’s Go V is een Zangersheide goedgekeurde hengst met Voltaire als vader. Zelf heeft Let’s Go 1.50m gesprongen. In United VDV (v. Ramiro Z) heeft hij bij Zangersheide nog een goedgekeurde zoon gebracht.

Zoya Sollenburg

Moeder Zoya Sollenburg heeft zelf Lichte Tour dressuur gelopen. Zij vertegenwoordigt Holsteiner stam 1907 en heeft zes nakomelingen gebracht. Hiervan zijn er drie elite, en twee ster preferent, naast Elton Sollenburg die als 3-jarige werd aangewezen bij het KWPN onder zijn veulennaam Kairouan Sollenburg. Een volle broer van Zoya Sollenburg genaamd Well Done is Grand Prix dressuur en een volle zus loopt ZZ-Licht. Uit de rechtstreekse lijn komen verder onder andere een LT en een ZZ-L dressuurpaard, twee 1.60 m springpaarden, en drie springpaarden resp. 1.30 m-1.40 m-1.45 m.

