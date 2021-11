Gastruiters gaan NRPS-hengsten testen

Morgen houdt het NRPS de derde beoordelingsdag van het verrichtingsonderzoek op thuisbasis De Nieuwe Heuvel in Lunteren. Naast de hengstenkeurings- en verrichtingscommissie zijn vijf gastruiters en -amazones uitgenodigd om de jonge hengsten onder het zadel te testen. Voor de dressuurhengsten zijn de gastruiters Marten Luiten, Amber Hage en Kirsten Brouwer. Voor de springpaarden komen Rianne Nalis en Willem Verdonk naar Lunteren. Hage en Nalis zullen ook plaatsnemen in het zadel van de deelnemende ponyhengsten.

Sommige van de dertig hengsten die op de startlijst staan, hebben een van de beoordelingsdagen gemist en komen daarvoor terug op de inhaaldag. Bij de hengsten voor wie dit de derde beoordeling is, zal de verrichtingscommissie na de presentatie onder het zadel een mondelinge toelichting geven aan de eigenaar.

Dressuurhengsten

De dressuurhengsten die morgen meedoen:

First No Nonsens R (Fürstenball x Olivi)

Happy Nirvana BMH (Hennessy x Davino V.O.D)

All the Way (Apache x Gribaldi)

Pinot Noir d’Or (Painted Black x Chippendale)

Painted Noir (Painted Black x Jazz)

Sir Nashville RD (Secret x Adamo)

S’Next Generation (Secret x Vitalis)

Vivre Nabucco BK (Vivaldi x Rhodium)

Everest (Especial x Negro)

Try Noqueen (Trafalgar x Apache)

Hexagon’s Trademark (Trafalgar x Spielberg)

Glamour van de Anjershof (Glamourdale x Sandreo)

F-Napoleon (Feinrich x Negro)

Den Hout (Diamond Hit x Tolando)

Hexagon’s Dutch Newman (Diamond Hit x Rubiquil)

This is Naqueen (Trafalgar x Samba Hit I)

Mac Madison (Ferdinand x Jazz)

Don Maddock (Dettori x Krack C)

Spring/allround hengsten

De springen/allround hengsten die morgen meedoen:

Ivano van Zuidgeest (Iniësta x L’Opinto des Fontaines)

Diamond Blue VDL (Diamant de Semilly x Mr. Blue)

Arthur TZ (Andiamo x Q.Breitling LS)

Casago’s Champion (Casago x Clinton)

O-Nothing Else Dutch ES (Odilon x Roven xx)

Bokito van de Woestenheide (Brantzau VDL x Dexter R)

Air Force WM (A Golden Boy Hero Z x Warrant)

Ponyhengsten

De ponyhengsten die morgen meedoen:

Ducati du Bois (Diamond Touch x Der Harlekin B)

Nilay van de Beekerheide (Neptune van de Beekerheide x Conrad SR)

New Edition M (No Limit x Calido G)

Ziro La-Di (Zip x Manpower Ludinga)

Messenger van de Koetsiershoeve (Merlijn van den Bisschop x Sunny Side Up)

Bron: Persbericht