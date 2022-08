Gert Teunissen gehuldigd op Nationale keuring NRPS

Op de Nationale keuring van het NRPS-stamboek vonden ook twee huldigingen plaats. De vele genodigden, mensen die in het verleden (of nog steeds) iets voor het NRPS hebben betekend op organisatorisch, bestuurlijk of fokkerij gebied, waren getuigen van twee huldigingen. Gert Teunissen is al vanaf het begin actief bij de NRPS en werd daar woensdag voor in het zonnetje gezet.

Vanaf de oprichting van het NRPS in 1981 heeft drs Gert Teunissen altijd een functie bekleed. Eerst als veterinair bij de hengstenkeuring, vervolgens als lid en later als voorzitter van de hengstenkeuringscommissie, en op de provinciale/ regionale keuringen heeft hij ontelbare merries en veulens beoordeeld. Dit was dus dé dag om hem (ook letterlijk) in het zonnetje te zetten en publiekelijk te bedanken voor zijn weergaloze inzet.

Daarnaast werd weer een pony stammoeder gehuldigd als NRPS-Boegbeeld: Oldert’s Karola keur, preferent, prestatie sport&fok (geb. 1979, v. Oldert’s Fastwind x Springbourne Blueberry) van Adri van Esch. Erg leuk dat de fokster van Karola, mevr. Timmermans uit Deurne, ook bij de huldiging aanwezig was. Karola zelf leeft niet meer, maar heeft 20 veulens grootgebracht die net als hun moeder goede sportprestaties hebben geleverd en op hun beurt fijne en vooral ook kindvriendelijke sportpony’s hebben voortgebracht.

NRPS-Boegbeeld: Oldert’s Karola. Fotograaf: Sandra Nieuwendijk en Jacob Melissen

Bron: persbericht NRPS