Goede merrielijnen bij NRPS-keuring regio Noord

Afgelopen zaterdag was de NRPS-keuring van regio Noord in Tolbert. Uit de twaalf 3-jarige en oudere dieren die zich aan de jury hebben getoond, kregen vijf rijpaardmerries en zes pony’s het sterpredicaat.

De kampioen bij de dressuur was de 5-jarige, zwartbonte Dizze JB ster (v. Everdale) van Jojanneke Baarsma uit Boarnbergum, die voor stamboekopname kwam. Een grote merrie met veel ras, goed bergop gebouwd, met hard beenwerk en goede bewegingen. Moeder Dazzler is keur, prestatie-sport en stamt van de NRPS-goedgekeurde Donnerstern uit een stermerrie van Ed King Hill NH x Samber uit de Nomana-stam.

Dizze JB (v. Everdale) Fotograaf: Sandra Nieuwendijk

Kampioen springpaarden: Milou (v. Bacardi II VDL)

Bij de springpaarden ging de ster en kampioenstitel naar de 4-jarige Milou (v. Bacardi II VDL) van C. Gaasbeek uit Beilen. De 1.66m. hoge Milou is gefokt uit de draver Chiara Starro v. Otto Boko x Cobra Lobell. Ze is correct gebouwd en heeft een opvallend sterke bovenlijn. Ze liet een normaal goede sprong zien, maar zou in alles net iets meer mogen overtuigen.

Hengst- en merriekampioen

De kopnummers van de hengst- en merrieveulens komen allebei uit een Nationaal kampioensmerrie, en doen hun moeders alle eer aan. Kampioen Rainbow Marin-SB (v. Dancier Gold) overtuigde in type én beweging. In alles een kind van haar 5-jarige moeder Love Your Colour-SB (v. Love for You), die twee jaar geleden ieders hart stal op de Nationale keuring. Haar moeder is Ramona keur, preferent, prestatie sport & fok (v. Samber x Beethoven) van Roelie Brinks en haar onlangs overleden partner Marinus Smegen uit Schoonebeek. Het beste hengstveulen Beaujolais Bronx Dancing K (v. Bordeaux) moest genoegen nemen met het reservekampioenschap, maar ook hij overtuigde met name in de draf, waarbij hij veel kracht, buiging in de gewrichten, en heel veel schoudervrijheid aan de dag legde. Hij komt uit de 6-jarige Soraya K elite (v. Charmeur uit Flair K keur, preferent, prest.sport), die in 2018 Nationaal kampioen was. Fokker en eigenaar is Jeltsje Veenstra en Roderick Faber uit Boarnbergum.

Rainbow Marin-SB (v. Dancier Gold) Fotograaf: Sandra Nieuwendijk

Nakomelingen Walyke S

Love Your Colour’s moeder Ramona is ook de moeder van de NRPS-hengst Bright’s Hero-SB, wiens 4-jarige dochter Chloë (uit Walyke S v. Cavalier x Wolfgang) van Willianne Bakker uit Hornhuizen als tweede werd geplaatst bij de stermerries. Bright Hero’s 4-jarige dochter Beyoncé (m. Coco Chanel HW ster v. Casimo), een kleindochter van Walyke S, gaf een aansprekende presentatie onder het zadel van Valesca Pieters en is daarmee uitgenodigd voor de Nationale keuring. De jongste zoon van Walyke S, Lover Boy (v. Lamborgini) werd kampioen bij de springen gefokte veulens. Een heel mooi veulen met een prachtig hoofd en een sterke rug/ lendenpartij. Met name in de fijne galop vertoonde hij veel kwaliteit: veel balans, souplesse en cadans, en makkelijk changeren. Chloë, Beyoncé en Lover Boy werden gefokt door Fokko Wever uit Assen, en hij is van Beyoncé en Lover Boy ook nog de eigenaar.

Kampioen dressuurpony’s: Brainpower

Bij de dressuurpony’s overtuigde de 3-jarige kampioene Brainpower (v. Golden West). Zij kreeg de ster en werd kampioen. Raymond Kamphuis fokte haar uit zijn keur, preferente merrie Bodine (v. Orlando, m. Bo ster v. King Kadanz x Bredero), die in Nero van de Koetsiershoeve ook al een goedgekeurde zoon heeft gebracht. Naast een aantal andere zeer aansprekende (sport)nakomelingen. De valkkleurige Brainpower beschikt over veel ras en een mooie bovenlijn. De hals is mooi gevormd en ze draaft met veel lossigheid en een goed lichaamsgebruik. In galop weet ze zich heel mooi te dragen. Haar tegenstander in de kampioenskeuring is al 14 jaar en heeft Z dressuur (+ 40!) gelopen bij de paarden. Deze Really’s River (v. Orchard Boginov) komt uit een halfzus van de hengst Le Matsjo, Veenstra’s Kimberly (v. Morgenland’s Andor) en werd reservekampioen. Ook zij toont veel ras en ondanks haar leeftijd en staat van dienst beweegt ze aan de hand nog steeds met veel souplesse en goed bergopwaarts. Really’s River werd gefokt door de familie Jochems uit Beekbergen en is eigendom van Double H Stables in Jubbega.

Brainpower (v. Golden West) Fotograaf: Sandra Nieuwendijk

Kampioen springpony’s: Kamilia H

De beste springpony was Kamilia H ster, prest.sport (v. Kamaro van Orchid’s). Ze werd in 2007 geboren bij W.P.M. Hermans uit Baarlo uit Carmen M (v. Casper x El Beauty), die door de ster van Kamillia nu ook preferent is geworden. Onder de naam HS Agri’s Don’t Worry heeft Kamillia H Z gesprongen met eigenaresse Annelinde Hoving uit Midwolda. De 1.48 m hoge merrie staat goed in het NRPS-type en heeft zich mooi bewaard. In de galop toonde ze heel veel kracht. Kamillia’s zoon Kamiro HS (v. Kai van de Vossenhof) werd reserve veulenkampioen.

Ponyveulens

Een heel aansprekend en goed bewegend dressuurveulen was de kampioen Jupiter (v. Jonker’s Jayden uit Tirana voorl. keur v. Klein Roderijs Cocktail x Le Matsjo) van A.J.M. Elema uit Siddeburen, reservekampioen Zjie’s My Dream (Don Cremello du Bois x Romantico II) van mw. S. Bree-Zwerver uit Winsum. De beste allround veulen was Luxor (v. Le Matsjo, m. Rosaly keur, preferent v. Morgenland’s Fabian x Apollo, stam van Jolanda) van J. Melessen uit Zevenhuizen.

Bron: NRPS