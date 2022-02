HK NRPS: 15 dressuurhengsten aangewezen, merendeel van KWPN

Op de dressuurdag van de NRPS Hengstenkeuring in Ermelo werden vandaag 15 dressuurhengsten aangewezen. Daaronder ook de in het KWPN Verrichtingsonderzoek naar huis gestuurde Nachtwacht in 't Veld (Incognito x Everdale) van Joop van Uytert en ook twee KWPN aangewezen hengsten van Stal van de Sande: Olivier (v. Blue Hors Kingston) en Osborne (v. For Ferrero).

Dat Peter van de Sande met de twee hengsten naar het NRPS is getogen, is geen verrassing. Onlangs liet hij op een thuiskeuring al zes hengsten goedkeuren (daaronder de in het KWPN najaarsonderzoek doorverwezen Next Level die vorig jaar meer dan 100 merries dekte) en daarbij liet Van de Sande weten heel blij te zijn met de start van een nieuwe samenwerking. “De manier waarop het NRPS de aanleg van de hengsten test, spreekt mij aan. De jonge paarden worden veel minder zwaar belast. Ze staan gewoon thuis en ontwikkelen zich onder hun eigen ruiter, waardoor ze veel minder stress te verwerken krijgen. Het gaat in eerste instantie om de aanleg, en die is goed te beoordelen als een commissie ze één keer per maand te zien krijgt. Daarna moet het toch in de sport gebeuren. De sport geeft veel meer info dan een test van 21 of 35 dagen”, meldde hij destijds. De twee vers bij het KWPN aangewezen hengsten (Olivier en Osborne) zijn nu dus ook NRPS aangewezen (voor de hengstenshow op 12 maart).

Joop van Uytert

Ook Joop van Uytert koos met Nachtwacht in ’t Veld, die net zoals Van de Sandes Next Level in de laatste week van het verrichtingsonderzoek Ermelo moest verlaten, nu voor het NRPS. Dat deed hij overigens al wel eerder met bijvoorbeeld de hengst Escobar (v. El Capone).

First Lewis

Een andere reeds goedgekeurde hengst is nu ook NRPS aangewezen: de in Duitsland goedgekeurde First Lewis (v. Ferguson) van Hengstenhouderij De IJzeren Man.

Ook een flink aantal van de andere aangewezen hengsten bleven bij het KWPN in de eerste of tweede bezichtiging staan.

Aangewezen hengsten

Op de hengstenshow op 12 maart zullen ook nog een aantal van de op thuiskeuringen goedgekeurde hengsten verschijnen.

Cat.nr 31 First Lewis (Ferguson x Wynton, 2e bez. KWPN)

Cat.nr 33 Nachtwacht in ’t Veld (Incognito x Everdale, aangewezen KWPN)

Cat.nr 34 D’Amour (D’Joep x Apache)

Cat.nr 38 Osborne (For Ferrero x Johnson, aangewezen KWPN)

Cat.nr 40 Otazu PP (Ferdinand x Governor, 2e bez. KWPN)

Cat.nr 43 Ole Guapo (Vivaldi x Apache, 1e bez. KWPN)

Cat.nr 45 Onyx (Taminiau x Uphill, 1e bez. KWPN)

Cat.nr 46 Olivier (Blue Hors Kingston x Florencio, aangewezen KWPN)

Cat.nr 47 Owen H (Gladiator x Obelisk)

Cat.nr 48 Oliver Twist (Valverde x Johnson, 2e. bez. KWPN)

Cat.nr 53 Oll Star FH (Iconic B x Florencio, 2e bez. KWPN)

Cat.nr 54 Echo (Escolar x Ampere)

Cat.nr 55 Maximus (MIllennium x Bordeaux, 2e bez. KWPN)

Cat.nr 57 Mercurius ACM (Dream Boy x Gribaldi, 1e bez. KWPN)

Gecertificeerd

Cat.nr 39 Fantastic (Fürst Jazz x Rhodium)

Bron: Horses.nl