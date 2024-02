HK NRPS: Commissie wijst na twee topdagen 58 hengsten aan

Voor de NRPS hengstenkeuring in Dronten werd een recordaantal van 117 hengsten opgegeven, dat was in 25 jaar niet meer voorgekomen. Uiteindelijk heeft de hengstenkeuringscommissie 59 hengsten aangewezen. Het gaat om 22 dressuurhengsten, 13 springhengsten, een Anglo-Arabier, 11 dressuurponyhengsten, 10 allround ponyhengsten en 2 springponyhengsten.

“Met de hengstenkeuring voor 2024 heeft het NRPS twee lange, maar machtig mooie dagen achter de rug”, aldus het NRPS. “Het indrukwekkende aantal inschrijvingen (uiteindelijk 117 hengsten) was in 25 jaar niet meer voorgekomen. Maar beter nog, de kwaliteit was torenhoog. Zodat de commissie de overgrote meerderheid kon uitnodigen voor de tweede bezichtiging, en uiteindelijk 59 hengsten kon aanwijzen om zich – onder voorbehoud van alle gebruikelijke veterinaire eisen – op 23 maart tijdens het Hengstengala in de derde bezichtiging te presenteren en goedgekeurd te worden.” Dertien tweede bezichtigingshengsten zijn niet doorverwezen maar kregen het sterpredicaat.

Hieronder op catalogusvolgorde de aangewezen hengsten met hun stokmaat.

Springen

Aangewezen

52 Dulaleche (2020 Ducati van Schuttershof x Nassau), 1.68m

53 Ramazzotti Dodona MVN (2021 Ceasar Ter Linden x Ultimo), 1.63m

56 Cumanos (2021 Cumano Alpha Z x Carthago), 1.66m

57 Refresh S (2021 Defender VDS Z x Carrera VDL), 1.69m

58 Dangerous Man DN Z (2021 Dominator 2000 Z x Arezzo VDL), 1.70m

59 Rocky (2021 Donthargos x Freeman VDL), 1.68m

60 Lincoln TF (2021 Eiffel de Hus x Clinton), 1.63m

63 Rumag (2021 Jay Star x Aganix du Seigneur Z), 1.66m

64 Rotschild VM (2021 Lay Out x Glasgow van ’t Merelsnest), 1.67m

65 Hallengton (2021 Kensington ES x Dulf van den Bisschop), 1.66m

67 Virocco D&J (2021 Rocco vd Bisschop x Lordanos), 1.67m

68 Pamylon d’Or (2020 Etoulon VDL x Hors La Loi II), 1.63m

116 Colombo JT Z (2008 Casall x Carthago), 1.74m

Ster

61 Eldoccini (2021 Eldorado van de Zeshoek x Chin Chin), 1.67m

110 Unique (2020 United Way x Cleverboy), 1.67m

117 Ragnar (2021 Alicante HBC x Lasino), 1.66m

60 Lincoln TF (Eiffel de Hus x Clinton). Foto: Sandra Nieuwendijk

Dressuur

Aangewezen

70 D’Or (2021 D’Joep x Zonik), 1.66m

72 Romaggio-Riche (2021 Dimaggio Black x Tolando), 1.68m

73 Renaissance KD (2021 Dream Boy x Tolando), 1.75m

75 Roald Sollenburg (2021 Blue Hors Farrell x Vivaldi), 1.63m

77 Red Cent Apple (2021 Blue Hors Fifty Cent x Bon Bravour), 1.65m

79 Roubaix ter Selle (2021 For Ferrero x Sandro Hit), 1.66m

80 Reflextion Jil T (2021 Franklin x Desperado), 1.70m

81 Roberto (2021 Fürst Dior x Love for You), 1.66m

83 Racoon AVE (2021 Vitalis x Governor), 1.65m

88 Roeber Groll (2021 Lantanas x Glamourdale), 1.67m

91 Rio Grande (2021 Las Vegas x Bordeaux), 1.70m

92 Rockstar (2021 Le Formidable x Vivaldi), 1.67m

93 Raffi (2021 Lord Romantic x Dorado), 1.69m

95 Rico (2021 Mac Madison x Glock’s Toto Jr), 1.69m

96 Remus (2021 Mansion x Daily Diamond), 1.68m

98 Sarai L (2021 Secret x For Romance I), 1.71m

99 Sir Weihe (2021 Sir Donnerhall I x Apache), 1.68m

102 Revival (2021 Totilas x Jazz), 1.73m

104 Pittsburgh-ST (2020 Barton VDL x Blue Hors Don Schufro), 1.72m

108 Manhattan (2021 Merlot VDL x Hennessy), 1.68m

112 Roglic Norel (2021 Expression x Oscar), 1.68m

113 Rico Norel (2021 Iron x Uphill), 1.73m

Ster

69 B (2021 Bonds x Likoto xx), 1.70m

82 Ravage EPJ (2021 Fürst Zonik PS x Dream Boy), 1.66m

94 Raeven Riche d’Apardi (2021 Mac Madison x Zambuka), 1.70m

100 Raveleijn (2021 Total McLaren x Wynton), 1.66m

101 Rolex EPJ (2021 Total McLaren x Vivaldi), 1.74m

106 Pikachu B (2020 Kjento x Apache), 1.67m

95 Rico (Mac Madison x Glock’s Toto Jr). Foto: Sandra Nieuwendijk

98 Sarai L (Secret x For Romance I). Foto: Sandra Nieuwendijk

113 Rico Norel (Expression x Oscar). Foto: Sandra Nieuwendijk

Anglo-Arabier

Aangewezen

49 Fantastique Raison d’Être x (2021 Fusain du Defey x x Santo Amigo x), 1.62

49 Fantastique Raison d’Etre (Fusain du Defey x x Santo Amigo x). Foto: Sandra Nieuwendijk

Ponyhengsten dressuur

Aangewezen

1 Cicero de Umme (2021 FS Champion de Luxe x Neptune van de Beekerheide), 1.48m

9 D’ Michael H2K (2021 Ducati du Bois x Burgthoeve’s Isarco), 1.42m

11 Jupiter (2021 Jonkers’ Jayden x Klein Roderijs Cocktail), 1.48,9m

12Friedrichshof Kents Diamond (2021 Kent Nagano x Double Diamond AK), 1.47m

13 Krack’s Palladin (2021 Veenstra’s Krack x Le Matsjo), 1.47m

14 Libenti’s Milagro (2021 Strandgaards Mangold x Orchid’s Floris), 1.47m

16 FS Mr. Gold (2021 FS Mr. Right x FS Numero Uno), 1.45m

21 Coelenhage’s Chaplin (2020 Leuns Veld’s Lord x Wengelo’s Ricardo), 1.47m

27 Goldwin’s Hoeve’s Dreamy (2021 Davinci du Bois x Cassanova du Bois), 1.43m

31 NN (Red Bull S) (2021 Spoorzicht’s Jupiler x Veenstra’s Grapjas), 1.48m

36 Nadal DMV (2021 Neptune van de Beekerheide x Leuns Veld’s Winston), 1.48m

Ster

4 Davino LRN 92021 D-Gold AT x Steerwolde’s V.I.P), 1.48m

5 Den Haag PP (2021 Reitland’s Daimond Gold x Black Champion WE), 1.48,9m

15 Heide’s Berg Lesley (2021 Westerhuis Mercury x Orchard Red Prince), 1.48m

01 Cicero de Umme (FS Champion de Luxe x Neptune van de Beekerheide). Foto: Sandra Nieuwendijk

Ponyhengsten allround

Aangewezen

6 Koningshoek Diamond’s Touch of Gold (2021 Davinci du Bois x Leuns Veld’s Winston),

22 Handsome Heartbreaker (2021 Hulst Moonlight x Call me Mister Handsome), 1.34m

23 FE Georgio (2021 Heidepeel’s King George x Heidepeel’s Constantijn). 1.26m

29 Cor (2021 Jonkers’ Jayden x Desperado), 1.45m

35 Luxor (2021 Le Matsjo x Morgenland’s Fabian), 1.43m

37 Now Or Never WNE (2021 FS Next Diamond x Leuns Veld’s Lord), 1.48m

1.41m

40 Lux (2021 Leuns Veld’s Winston jr x Wengelo’s Ricardo), 1.46m

41 Oosterhoeve’s Wiseguy (2021 Leuns Veld’s Winston jr x David van den Hout), 1.46m

42 H&M Whisky (2021 Leuns Veld’s Winston jr x Vita Nova’s Hanassie) 1.46m

43 Hania’s Memphis (2019 Jonkers’ Jayden x Wengelo’s Ricardo), 1.47m

Ster

25 Wilux La-Di (2021 Leuns Veld’s Winston jr x Fergie), 1.38m

35 Luxor (Le Matsjo x Morgenland’s Fabian). Foto: Sandra Nieuwendijk

Ponyhengsten springen

Aangewezen

34 Orchid’s Obsidian (2021 Kristall van Orchid’s x Kantje’s Carlando), 1.45m

48 Orchard Cardiff (2020 Daho du Paradis x Woldhoeve’s Silco), 1.51m

48 Orchard Cardiff (Daho du Paradis x Woldhoeve’s Silco). Foto: Sandra Nieuwendijk

Meer info

Meer info over elke hengst is te vinden in de NRPS-database en via onderstaande link met de uitslagen:

https://nrps.nl/nieuws/i1415/uitslag-hengstenkeuring-22-februari

https://nrps.nl/nieuws/i1416/uitslag-hengstenkeuring-spring-en-dressuurpaarden

Bron: Persbericht