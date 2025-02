HK NRPS: Twaalf springhengsten naar derde bezichtiging

Het NRPS heeft de tweede dag van de hengstenkeuring afgesloten met een groep van twaalf springpaarden voor de derde bezichtiging. Het totaal aantal inschrijvingen bedroeg twintig hengsten, daarvan voldeed dus meer dan de helft aan de selectie-eisen van de commissie, bestaande uit voorzitter Bernard Pleyter, springspecialist Joost Siemerink, dressuurspecialist Joyce Lenaerts en nestor Jan van Beek.

Elf hengsten zijn geboren in 2022 en werden dus alleen verwacht bij het vrijspringen en vrij bewegen. Alleen cat.nr. 36 Adios Amigos Z (stm 1.63m, Ambler Gambler x Artos Z, fokker Stal Thijssen BV) is vier jaar en werd al met succes onder het zadel getoond over enkele eenvoudige hindernissen.

De 3-jarige hengsten in de derde bezichtiging zijn:

39 Special Cero S (stm 1.65m Cero Blue TN x Berlin), fokker A. Spetgens

40 Wacko Jacko JW (stm. 1.69m, Chacco-Blue x Diamant de Semilly), fokker JW Stables & Stal Mertens

41 Sting A&S (stm. 1.67m, Comme il faut x Cardento), fokker Alexandra van der Peijl & Scarlett Wieberdink

42 Cumano de Zelande (stm. 1.70m, Cumano x Balou du Rouet), fokker W. van de Plasse

43 Don’t Ask (stm 1.68m, Diarado x Casall ASK), fokker Manfred Nissen

45 Stender (stm 1.64m, Hardrock Z x Vigo d’Arsouilles), fokker P.A. Snijders

46 Show Time DG (stm 1.62m, Heartbreaker x Calkvados), fokker A.M. de Boer

47 Star van de Ganzepol (Stm 1.70m, Kalaska de Semilly x Ultimo), fokker Anita van Drie & Jan Vos

51 Soulmate B (stm 1.67m, Mr. Cornet de Regor x Big Star), fokker Paardenhouderij Boeve

52 Unforgetable (stm 1.62m, United Touch S x Diarado), fokker H.G.G.M. van Enckevort

53 Sensation (stm 1.63m, United Touch S x Baldwin B), fokker Stal Bles

