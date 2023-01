Joost Siemerink in NRPS Hengstenkeuringscommissie

De Hengstenkeuringscommissie van het NRPS is uitgebreid met Joost Siemerink. In februari dit jaar zal Siemerink nog als adviseur optreden. Zijn voordracht als lid van de commissie staat voor de ledenraadsvergadering in mei op de agenda, daarna kan hij als lid van de commissie in functie treden.

Siemerink runt samen met zijn tweelingbroer Thom een springpaardenbedrijf met de naam JTS-Paarden in Welsum. Hij is gespecialiseerd in het africhten, opleiden en trainen van sportpaarden en het trainen van ruiters in binnen- en buitenland. De broers hebben jarenlang ervaring opgedaan bij de beste stallen in Nederland en hebben meerdere succesvolle (spring)paarden opgeleid. Door de jaren heen boekten ze verschillende overwinningen in jonge paarden-rubrieken en haalden zij goede klasseringen op internationale concoursen en Nederlandse kampioenschappen.

Oekraïne

Siemerink begon enkele jaren geleden met het trainen van jonge springruiters in Oekraïne. Hij vliegt daarvoor vrijwel maandelijks naar Oekraïne om daar een paar dagen les te geven en de ruiters te ondersteunen op concoursen. Eén van de hoogtepunten in de carrière van de ruiter is het zadelmak maken en trainen van de Olympisch gouden Big Star (v. Quickstar) van Nick Skelton.

Bron: NRPS