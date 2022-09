Late Veulenkeuring NRPS: Kampioenen gehuldigd

Op de Late Veulenkeuring van het NRPS in Lunteren werden afgelopen weekend meerdere kampioenen gehuldigd. Laat geboren veulens, maar ook oudere veulens (die om diverse redenen niet naar de regionale keuringen konden komen) en merries voor een predicaat(verhoging), kwamen naar de keuring.

De twee jongste van de aangeboden veulens werden ook allebei kampioen van hun fokrichting: de op 16 juli geboren Lots of Happiness DK bij de dressuurpony’s en de drie dagen jongere Iza BK bij de allround ponyveulens. Het hengstveulen Lots of Happiness werd gefokt door amazone Demy Kurstjens, met haar eigen ponyhengst Le Ceanu en haar internationale dressuurpony Nina van de Beekerheide (Neptune van de Beekerheide x Kooihûster Folkert), die al eerder de goedgekeurde hengst His Royal Badness DK en de aangewezen hengst Madness DK grootbracht. Het merrieveulen Iza BK stamt van Kristall van Orchid’s uit Tess BK (Justice HR x Idzard) van fokker J.P. Brands en is via beide ouders verwant aan het Nationaal kampioensveulen Kane BK.

Rijpaardveulens

Bij de rijpaardveulens (springen) ging het kampioenslint naar Fine Lady (For My Pleasure x Mylord Carthago) van fokker Leon Oude Nijhuis. De fokker/eigenaar met het meeste resultaat was de familie H.N. Braam, die met hun twee merries met veulens vanuit Noord-Duitsland naar Lunteren waren gekomen. Hun hengstveulen Va Avanti B (v. Vaderland) werd kampioen, het merrieveulen Valencia B (v. For Ferrero) reservekampioen.

Goed schakelen

Kampioen Va Avanti B overtuigde rondom, een mooi grootramig hengstveulen dat en in beweging echt in klom en goed kan schakelen. Zijn moeder Glamour Girl (Fürst Romancier x Argus, fokker A. de Mes) is met haar stokmaat van 1,73m een kapitale merrie met een aansprekend front, die correct kan stappen en draven en in draf het achterbeen zeer goed gebruikt. Het andere veulen van Braam, Valencia B, eindigde bovenaan bij de merrieveulens. Ook een grootramig en sterk bewegend veulen, met een mooie schuine schouder en veel bot. Haar 18-jarige moeder Zoëy FBC (fokkers D. Pieterse en J. Klaveren) heeft zich zeer goed bewaard en werd vlot keur verklaard. Zoëy FBC heeft Z2-dressuur gelopen en de punten in huis voor het ZZ-Licht.

Fürsten-Look-dochter

De kampioen van de rijpaardmerries was de 3-jarige First Sister (v. Fürsten-Look) van stal Silvestris Hof, Gert Teunissen in Nijkerk. De familie Teunissen fokte First Sister uit hun stermerrie Regal Red Ruby (Rohdiamant x Saros xx). Ze is al de vierde generatie eigen fok, en niet hun eerste keuringskampioen. First Sister is een halfzus van onder andere Dinero (v. De Niro), die met Hellen Rotteveel ZZ-Licht heeft gelopen.

Invloed Nightfever II

De invloed van de ponyhengst Nightfever II was groot bij de allround ponymerries; hij leverde onder andere de 3-jarige kampioene Nightmare (mv. Bjirmen’s Wytse x Naivnyi ox, fokker VDV Horses & More) van Syvie de Souter. Nightmare is een kleine D-pony (1,38m), die zich zeer goed liet zien bij het vrijspringen en ook goed kan bewegen. Bij de dressuurpony’s onderscheidde zich de 3-jarige Diana van den Hout ster (Furioso van het Enkershof x Bloklands Hoeve’s Mr. Silvano x Silvertop’s Ricco, fokker H.A. van Erp) van Arjan Bekkers.

Bron: Persbericht