Love your Colour-SB ABOP-topper

Afgelopen zaterdag, 26 oktober, deden dertien NRPS-paarden en pony's mee aan de jaarlijkse ABOP. Ze zijn allemaal geslaagd, wat voor sommige ook predicaatverhoging betekende. De hoogste score bij de paarden (41,5 punten voor de dressuur) ging naar de driejarige Nationaal kampioen 2019, Love your Colour-SB (v. Love for You) van Marinus Smegen en Roelie Brinks uit Schoonebeek met in het zadel Marlou Martens. Van de pony's kreeg de vijfjarige Jolien van Equi Center (v. Kraneveld's Kadans) onder het zadel van Neelke van Kollenburg de hoogste waardering (72,5 allround) en het keurpredicaat.

De driejarige Lots of Love Lariena JVR (v. Johnson), volle zus van de hengst Justin Dunkelbraun JVR, kreeg als dressuurspecialist 40,5 punten. Eigenaren Christie Jolink en Stefan van Rekum, amazone Noortje Radstake. Ook een mooie score van 39 punten in de dressuur behaalde de vijfjarige Jealous (v. Netto) van B. Verbeek-Hakkers uit Genderen onder het zadel van Kim Noordijk. Geslaagd met 37,5 punten als dressuurspecialist is de negenjarige stermerrie Ferona Marijke van de Marke (v. Just Royal Dancer) van M. Buntjer uit Vlagtwedde, amazone Kelsey Foederer.

Beste allrounder

Bij de paarden was Joklahoma (v. Douglas) van de fam. Waninge uit Dwingeloo de beste allrounder met 76 punten. Deze 5-jarige merrie werd voorgesteld door Menno Waninge, en is nu ook keur geworden. De zesjarige stermerrie Ilena II (v. Alvarino II) gereden door eigenaresse Claudia Enders uit

Castenray kreeg 72 punten als allrounder. En precies geslaagd met 70 punten, maar daardoor wel meteen alles voor elkaar om het elitepredicaat te mogen dragen, is de 5-jarige Nationaal kampioene 2017 Soraya K (v. Charmeur) van Jeltsje Veenstra en Roderik Faber uit Boarnbergum. Jeltsje stelde haar fokproduct zelf voor in de dressuur, en Menno Waninge nam het springen voor zijn rekening.

Pony’s

Na Jolien van Equi Center (fokker M.P. Bekkers, St.Oedenrode, eig. M.A.C. van Antwerpen, Haaren) kreeg de zesjarige Malouk (v. Kwaliteit van Orchid’s) gereden door Lotte Sinoo ook een mooie allround beoordeling: 71,5 punten. Hiermee is Malouk keurmerrie geworden. Malouk werd gefokt door Jan Arts uit Klarenbeek en is eigendom van Sylvia Sinoo-van der Malen uit Doorn.

Ninja van de Beekerheide ster (v. Neptune van de Beekerheide) liep onder het zadel van Savannah Brandes naar 70 punten. De fokker van deze pony is Jan van beek, Maasbree en eigenaar Caroline Brandes-van den Akker uit Markelo. Ook de vierjarige Kyrana ster (v. Kasanova van Klaverborch) van Jikke ter Haar uit Bergambacht scoorde 70 punten met amazone Elise Otto.

Enkel dressuur

Twee van de zes pony’s werden alleen in dressuur voorgesteld. Samantha ster (v. Heidehof’s Don Diego) kreeg 38 punten. Ze werd gefokt door W.A. Wubs uit Mussel en is eigendom van de amazone Evelien Westdijk-de Kesel uit Ede. En Cassandra (v. Kraneveld’s Kadans) van C. Verhoeven uit Drunen kreeg 37,5 pnt en is daarmee ster geworden. Ze was al voorlopig ster en heeft nu onder het zadel aan het gevraagde voldaan.

Bron: Persbericht