Lynn kampioen dressuurmerries op NRPS-keuring De Mortel

Op de regionale NRPS-keuring in De Mortel ontvingen veertien merries het sterpredikaat. Lynn (v. Forty) van Harry Melis uit Gemert werd benoemd tot kampioen van de dressuurmerries. Bij de dressuurpony's werd de 3-jarige Bukomansimbi (v. Cassanova du Bois) van M. de Wit uit St. Michielsgestel kampioen.

Het aantal spring- en eventingpaarden was niet groot. Kampioen werd de 10-jarige Gucci Guilty B (v. Breitling LS), gefokt door W. Breukink uit Bronkhorst en eigendom van G. van Kemenade uit Lieshout. Bij de pony’s werd de 4-jarige Night’s Watcher van de Keienberg (v. Nightfever II) van fokker Noor van der Bunt aangewezen tot kampioen.

Night’s Watcher van de Keienberg (v. Nightfever II) Foto: NRPS/Sandra van Nieuwendijk

Veulens

Bij de dressuurveulens ging de titel naar Rock ’n Roll Rosaliena JVR (v. Fürst Dior), gefokt door Christie Jolink uit Harreveld. Kampioen van de springgefokte veulens werd Infinity van Zuidgeest (v. Ivano van Zuidgeest), een fokproduct van Kevin Groffen uit Rilland.

Ponyveulens

Bij de veulens werden er vier kampioenen aangewezen. Bij de pony’s wees de jury het hengstveulen Dresscode PS (v. Dallmyar) aan als kampioen. Dresscode PS is gefokt door A.M. van Ekelenburg uit Vortem Mullem. Het beste springgefokte ponyveulen was Kashmir van Equi Center (v. Kasanova van Klaverborch) uit de fokkerij van Jaap en Mirjam Bekkers uit St. Oedenrode.

Bron: Persbericht NRPS