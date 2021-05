Mac Madison goedgekeurd bij NRPS

De NRPS hengstenkeuringscommissie heeft tijdens een advieskeuring bij Riekus en Ilonka Veninga het groene licht gegeven aan de 4-jarige dressuurhengst Mac Madison (Ferdinand x Jazz). De fokkers J. Zeewuster en erven J.S. de Jager uit Sleen zijn eigenaren samen met Riekus en Ilonka Veninga uit Stuifzand.

Mac Madison heeft Ferdinand als vader. Deze zoon van Vivaldi uit een merrie van Havidoff x Wolfgang uit de Kieni stam is Prix St. Georges geklasseerd, en is verkocht naar Rusland. De moeder van Mac Madison, Elsarina, is een elite, preferente merrie van Jazz uit een elite, prestatie-sport merrie (Z2 dressuur) van Flemmingh x Nabuur, en zij vertegenwoordigt de Karla-stam. Deze stam staat bekend om de vele goede sport- en fokpaarden. Uit de directe

lijn komen de goedgekeurde hengst Transvaal en nog twee aangewezen hengsten bij het KWPN en de bij het AES gekeurde Griffin. Ook de ggk. hengsten Mr. Blue, Zucarlos, Nabuur en de NRPS-hengst Haico komen voort uit de Karla-stam.

Reserve Nationaal kampioen

Als veulen was Mac Madison reserve Nationaal kampioen. Een jaar later werd zijn moeder derde van Nederland op de NMK van het KWPN. Grootmoeder Sarina was als 7-jarige Nationaal kampioen en is de grootmoeder van de goedgekeurde hengst Blue Hors Kingston.

Bron: Persbericht