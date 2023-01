Mercurius ACM topper NRPS Verrichtingsonderzoek met 90,67 punten

Mercurius ACM (Dream Boy x Gribaldi x Scandic) van Casper Meegdes en Amber Hage (ACM Stables) is met 90,67 punten topper geworden van het NRPS Verrichtingsonderzoek. De hengst die ook positief opviel in de hengstencompetitie klasse M is nu dus definitief bij het NRPS goedgekeurd. En voor Meegdes en Hage is hij de tweede verrichtingstopper binnen twee maanden: eind vorig jaar werd de springhengst No Jokes ACM verrichtingstopper bij het KWPN.

Zakenpartners Casper Meegdes (31) en Amber Hage (27) werden eind vorig jaar hengstenhouders geworden met een verrichtingskampioen op stal: No Jokes ACM (v. Untouchable). De tweede verrichtingstopper is er nu met Mercurius ACM (v. Dream Boy). Mercurius ACM kreeg 8,5 voor de stap, een 9 voor de draf, een 8,5 voor de galop, een 9,5 voor de rijdbaarheid, een 8,5 voor het atletisch vermogen, een 9 voor het schakelvermogen, een 9 voor de aanleg, een 9,5 voor de werklust en een 10 voor de gehoorzaamheid en het evenwicht.

Van der Horst

No Jokes ACM en Mercurius ACM hebben meer gemeen dan op het eerste oog schijnt bij een zwartbruine dressuurhengst en een schimmelspringhengst: beide werden gezamenlijk gefokt door Casper Meegdes en Annemieke van der Horst. Uit merries die in eerste instantie bij Meegdes op stal kwamen om zadelmak gemaakt te worden.

Amber Hage

Bij Mercurius ACM (Dream Boy x Gribaldi x Scandic) was het Amber Hage die direct iets speciaals in de zwartbruine zag, zo vertelde Hage eerder in De Paardenkrant. “Ik heb wat met dat paard, eigenlijk al vanaf het moment dat hij uit zijn moeder kwam”, zegt Hage. “Op het moment dat ‘ie drie werd zei ik tegen Casper: ik wil niet dat hij verkocht wordt, zullen we Annemiekes deel overnemen. Casper stemde daar mee in en zo hebben we geboden en hem helemaal kunnen overnemen.”

“Mercurius is elke dag genieten om te rijden. Hij is misschien niet het meest spectaculaire paard, maar ik denk dat het een enorm goed paard is. Een compleet paard met drie goede gangen met extreem veel schakelvermogen en het fijnste: hij heeft altijd goede zin en laat zich super bewerken.”

Bekijk hier het rapport van Mercurius ACM

First Lewis

First Lewis (Ferguson x Wynton) van Hengstenhouderij De IJzeren Man slaagde ook met een mooi rapport. De zevenjarige hengst kwam op een totaal van 86,67 punten met onder andere 9’s voor de rijdbaarheidsonderdelen en de aanleg.

Rapport First Lewis

Topgun

Topgun (Toto jr x Vivaldi) van Ad Valk, die op de herkansing onder het zadel voor het KWPN verrichtingsonderzoek alle ogen op zich gericht kreeg (maar bleef staan op de afstamming, lees hier meer), werd ook ingeschreven met een mooie score: 85,33 punten.

Rapport Topgun

Jewel Q

Bij de springhengsten was de hoogste score voor Jewel Q (Jaquet-Go x Last Man Standing) van Christian Sanchez en Andrea Müller met 82 punten.

Rapport Jewel Q

Alle rapporten

Bron: Horses.nl