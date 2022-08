Nationale keuring NRPS levert mooie veulenkampioenen op

Het terrein van De Nieuwe Heuvel was sfeervol ingericht met twee keuringsringen en een genodigdenpaviljoen met uitzicht op de keuring. Naast de merries en veulens die op de regionale keuringen eerste premies hadden behaald en nu voor predicaatverhoging naar de nationale waren gekomen, kreeg vooral de jury van de ponyring ook nog een flink aantal veulens voor het eerst te zien. Nakomelingen uit de eerste jaargangen van een jonge hengst mogen namelijk rechtstreeks naar de nationale, om zo snel mogelijk een beeld te kunnen krijgen van de nafok.

Bij de rijpaardveulens onderscheidden zich onder andere veulens van de springhengst Conprice. De kampioen bij het springen en allround was het chique merrieveulen Ser Brienne of Tarth (Conprice x Van Gogh) van Bart Waninge uit Dwingeloo. De reservetitel ging naar de twee maanden oudere Envy Me (geb. 27 maart, v. Ci Ci Senjor ASK x Casimo) van Fokko Wever uit Assen.

T-Aqueeni overtuigd bij de dressuurveulens

Bij de dressuur overtuigde het merrieveulen T-Aqueeni, dochter van de verrichtingstopper 2022 This is Naqueen van Jurgen van der Meijden uit Zuilichem. Van der Meijden heeft hier bewust ingeteeld op zijn stammoeder Aqueeni (v. Samba Hit I). T-Aqueeni’s moeder Kueeni (Apache x Voice) bracht ook de 3-jarige D’Aqueeni voorl. keur (v. D’Joep), die nu als tweede werd geplaatst in de rubriek van Nationaal kampioen Gwen.

Reservekampioen van de dressuurveulens was het imposante hengstveulen Milford Sound (Milford x Fairytale x Wynton) van Yasmin Koopman-Kalkhuis uit Noordbeemster, eerder veulenkampioen van de regio West.

Ponyveulens dressuur

De top van de dressuur gefokte ponyveulens bestond uit kampioen Noa van Asten en reservekampioen Princes Pauline. Noa van Asten vertegenwoordigt de (grote) eerste jaargang van de hengst Nilay van de Beekerheide (nauw verwant aan de 3-jarige dressuurkampioene Nevada van de Beekerheide) en de moeder is de keurmerrie Kwinty van Asten (Kraneveld’s Kadans x El Beauty) van trouwe NRPS-fokker Mari van Antwerpen uit Haaren (die al vanaf 1968 fokproducten op de keuringen brengt!).

Kristall van Orchid’s levert kampioen springveulens

De enige nakomeling op deze keuring van de ponyhengst Kristall van Orchid’s, het hengstveulen Kane BK van J.P. Brands uit Lithoijen werd kampioen van de springveulens. En dat precies zes jaar nadat zijn nu 11-jarige moeder Noa BK keur de nationaal kampioenstitel bij de 3-jarige en oudere behaalde. Noa BK stamt van First Stayerhof’s Ramzi H x Justice HR. Reservekampioen in deze discipline was de boven al genoemde First Jumper v.d. Ponderosahoeve.

Allround ponyveulens

Bij de allround ponyveulens zegevierde de eerste nakomeling (en ook de enige op deze keuring) van de dit jaar goedgekeurde Geronimo Taonga. Zijn knappe, half april geboren dochter Pronk Stables’ Rising Sun (mv. Holthausen Frodo II x Oosterbroek Sergio) “has it all”, volgens fokkers/ eigenaren Lars Pronk en Esther van den Berg, en dat vond de jury dus ook. Maar reservekampioen D&R Sportpony’s Made to Dance (Made in Holland ACB x Ismar) deed daar niet veel voor onder. Zij werd gefokt door de fam. Van de Rakt en is eigendom van Dennis Dolleweerd en Richard Reurings, allen uit Nistelrode.

Bron: persbericht NRPS