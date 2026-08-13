Nationale NRPS-keuring: 21 merries voorlopig keur en Karlotta AN keur verklaard

Gisteren vond de nationale keuring van het NRPS plaats en bijna alle merries werden bevorderd naar voorlopig keur, totaal 21; en de 9-jarige allround ponymerrie Karlotta AN prest.sport (v. Castlerock) van Albertine Nannings werd keur verklaard. Waardoor moeder Kalista C (Carl x Faram) nu preferent is.

Eline Korving Door

De weersomstandigheden lieten het nog net toe, maar het doorgaan van de Nationale NRPS-keuring was op het randje. De consequentie was dat een aantal deelnemers op het laatste moment toch besloot om de vaak lange reis naar Lunteren niet te maken. De merries en veulens die wel kwamen, vertegenwoordigden glasharde kwaliteit en er konden prachtige kampioenen worden gehuldigd.

Dressuurmerrie Tovi Lina PQH wint bij driejarigen

Bij de dressuurpaarden ging de overwinning naar de 3-jarige Expectation-dochter Tovi Lina PQH (mv. Dettori x Cabochon, Oldenburger stam 128), gefokt door A. Palsma en eigendom van Collin Collewijn. Een zwarte merrie (stm 1.67m) van grote klasse, die een schitterend exterieur koppelt aan een overtuigende manier van bewegen. Bij haar stamboekopname noteerde de jury 85 voor exterieur en 80 bewegingen, waarbij 85 voor de ruime, krachtige, met veel souplesse en balans uitgevoerde draf.

This is Aqueeni reservekampioen

Reservekampioen was This is Aqueeni (This is Naqueen x Apache x Voice, Kieni-stam) van Jurgen van der Meijden, die nog wat rauw aandeed waardoor ze nu net iets minder kon overtuigen dan als veulen (toen scoorde ze 85 voor de beweging en 80 exterieur).

Eventingpaarden

Bij de eventingpaarden gingen de versierselen naar twee goed ontwikkelde merries met ieder hun eigen kwaliteiten. Kampioen was de 4-jarige Holy Moly (Harley VDL x Sorento x Burggraaf) van Paula Koolen, een merrie met een prachtig model en imponerend front, die met veel kracht beweegt en ook goed heeft gesprongen. De hoogbenige, langgelijnde 6-jarige Salyda (Spielberg x Florencio I x Amethist) was reservekampioen. Haar stap is heel goed door het lichaam, maar ze moest in draf en galop in Holy Moly haar meerdere erkennen wat betreft de kracht vanuit het achterbeen. Fokker T.M. de Boer, eigenaar Anna Sabrina van Zoest.

Holy Moly (Harley VDL) Foto: Sandra Nieuwendijk

Solivia kampioen dressuurveulens

Bij de dressuurveulens kon Jurgen van der Meijden en zijn zoon de kampioensversierselen in ontvangst nemen voor hun merrieveulen Solivia (T-Nequeen x Johnny Cash x Parcival), een veulen “zonder fouten” met heel veel expressie, ook in de bewegingen. Maar de kampioenskeuring was verder (net als in Tolbert) het feestje van de familie Post, want hun Feelivia (Secret Lover uit Livia v. Love for You x Jazz) werd reservekampioen en Frankie (Fortuyn x Fontaine TN x Lennard) stond derde. Frankie’s jonge vader Fortuyn is een halfbroer van Feelivia.

Solivia (v. T-Nequeen) Foto: Sandra Nieuwendijk

Don’t Panic Triple H kampioen springveulens

Winnaar bij de springveulens was het patente hengstveulen Don’t Panic Triple H uit de eerste jaargang van de Diarado-zoon Don’t Ask. Moeder Navanville VDL stamt van Thunder van de Zuuthoeve x Etoulon VDL x Chin Chin. Fokker en eigenaren: Wilfred Harke en Peter Huisman.

Don’t Panic Triple H (v. Don’t Ask) Foto: Sandra Nieuwendijk

Driejarige dressuurpony’s

De grootste en spannendste rubriek van de dag was die van de 3-j. e.o. dressuurpony’s. Hier was het echt een optelsom van kwaliteit. Geronimo Taonga speelde het weer klaar om de kampioen te leveren: Snowfire van de Ponderosahoeve overtuigde net als op de keuring van Zuid met haar hoogbenige, moderne exterieur en typisch vrouwelijke uitstraling. Ze kan heel goed stappen, en draafde met een overdaad aan voorbeentechniek. Moeder Cheerio van de Ponderosahoeve stamt van Nightfever II x Leuns Veld’s Lord, uit de Welsh Atje-stam. In de ring van de dressuurponyveulens werd al eerder op de dag haar zoon T-Rio (v. T-Nequeen) van Jurgen van der Meijden reservekampioen!

Snowfire van de Ponderosahoeve Foto: Sandra Nieuwendijk

C’est la Vie JVDB

De reservekampioen van de dressuurpony’s was C’est la Vie JVDB (FS Clarimo x De Goede Ree’s Now or Never x Aester el Nino), bij wie juist het extra sterke achterbeengebruik opviel. Fokker/ eigenaar is Jessica van den Berg, die haar andere twee merries ook uitgenodigd kreeg voor de kampioenskeuring met totaal vijf pony’s.

Allround ponymerries

Bij de allround ponymerries werd de 3-jarige Bubbles FN kampioen, een echte allround dochter van HSH Kingston x Watermill Falcon x Zodiak, die bij de stamboekopname ook goed gesprongen heeft. Fokker is J.W.H. Huurneman en eigenaren zijn Fabienne Berns en Naomi Kok.

Bubbles FN (v.HSH Kingston) Foto: Sandra Nieuwendijk

Dancing Fever kampioen springpony’s

De kampioen van de springpony’s is de 5-jarige Dancing Fever (Nightfever II x Wester Aikema’s Adios x Valentino, Welsh Fipke’s Dukky-stam) van Janette Bouwman, een pony met veel type, goede verhoudingen en makkelijke bewegingen.

Dancing Fever (v. Nightfever II) Foto: Sandra Nieuwendijk

Hazel

Bij de dressuurveulens overtuigde Hazel het meest, een dochter uit de eerste jaargang van de allround kampioenshengst Kwajongen. Een langgelijnd, zeer compleet veulen met een prachtig hoofd en veel beentechniek in de beweging. Moeder Warmtebron’s Sweet Nineteen stamt van Warmtebron’s Mister Sandman x Woldberg’s Bart. De fokker is Edwin van Mierlo, en hij is weer een zoon van Arnold van Mierlo, die als hengstenhouder en fokker in de vorige eeuw met name in zuid Nederland veel invloed heeft gehad op de ponyfokkerij van het NRPS. Overigens was dit van Kwajongen niet het enige succes, want zijn dochter Isa (mv. Vigaro x Verona’s Bo-Gi, Welsh Weston Sunset Honey-stam) van W.A.M. Oude Wesselink werd reservekampioen bij de allround ponyveulens.

Hazel (v. Kwajongen) Foto: Sandra Nieuwendijk

Kampioen allround veulens King BK

De kampioen van de allround veulens is de stoere King BK (v. Kristall van Orchid’s) van J. & G. Brands. De moeder Noa BK keur, preferent (First Stayerhof’s Ramzi H x Justice HR x Idzard, NRPS Fenty-merrielijn) was precies 10 jaar geleden als 3-jarige Nationaal kampioen! King overtuigde met zijn goede stap, aansprekende houding en veel kracht en lossigheid in draf en galop.

King BK (v. Kristall van Orchid’s) Foto: Sandra Nieuwendijk

Elomahoeve’s Boy

Jammer genoeg was er maar één springponyveulen naar Lunteren gekomen, maar die zou tussen een heleboel concurrenten ook kampioen zijn geworden. Wat een kwaliteit! In zowel exterieur als beweging, bij deze Elomahoeve’s Boy (Gruyter’s Bruno Mars x Berktzicht Rob x Brandy XIII, NF Warren Lorna-stam waar ook Justice HR uit voort komt). Fokker/ eigenaar Hedwig van Dellen heeft dit helemaal New Forest gefokte hengstveulen aan het NRPS gegund, en hij gaat nu in opfok voor de hengstenkeuring.

Elomahoeve’s Boy (v. Gruyter’s Bruno Mars) Foto: Sandra Nieuwendijk

Bron: NRPS persbericht