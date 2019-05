Het NRPS heeft goedkeuring gekregen van de overheid (RVO) voor de invoering van een nieuwe fokrichting: De NRPS Nederlandse Sportpony. De Nederlandse Sportpony is een gezonde, correct en evenredig gebouwde sportpony. Het verschil met de NRPS-Rijpony is de bloedvoering. De Nederlandse Sportpony mag tot 12,5 % Arabisch bloed voeren, hoger in het Arabisch bloed staande pony’s blijven geregistreerd worden in de reguliere NRPS-fokrichting.

De fokkerij van sportpony’s ontwikkelt zich en er wordt steeds vaker gebruik gemaakt van buitenlandse hengsten, waar minder gelet wordt op Arabische bloedvoering. Het NRPS stimuleert de prestatiegerichte fokkerij van zowel paarden als pony’s en kent daarbij aan de inbreng van (Anglo) Arabisch bloed een bijzondere waarde toe. Pony’s die niet aan de bloedvoering van de fokrichting NRPS-rijpony voldeden, konden tot op heden niet geregistreerd worden in een hoofdregister van het belangrijkste sportstamboek, het NRPS. Toch zijn het veelal genetisch interessant gefokte pony’s, die zowel in de sport als in de fokkerij een meerwaarde kunnen betekenen.

Met de invoering van de NRPS Nederlandse Sportpony gaan deze dieren niet langer voor de Nederlandse fokkerij verloren.

Elegante sportpony

De Nederlandse Sportpony heeft rijtypische eigenschappen. Het ideaal is een elegante sportpony met krachtige, ruime en elastische bewegingen met aanleg voor dressuur en/of springen. Uiteraard heeft de Nederlandse Sportpony een goed karakter, een gelijkmatig temperament, de bereidheid tot werken, uithoudingsvermogen en hardheid. De selectiecriteria voor de fokrichting Nederlandse Sportpony zullen van gelijk, sportgericht niveau zijn als de selectiecriteria voor de NRPS-Rijpony.

Uitgebreid traject

NRPS-voorzitter Funke Küpper: “We zijn heel blij dat de RVO onze erkenning heeft uitgebreid met de Nederlandse Sportpony. Het was overigens een zeer uitgebreid traject dat we moesten doorlopen voordat we die toestemming kregen. Dankzij de belangrijke inbreng van fokkerij-bestuurslid Gerard Schuttert hebben we RVO kunnen overtuigen van het belang voor de fokkerij van de sportpony’s in Nederland en onze positie in Europa.”

Nederlandse fokkerij

De afgelopen jaren kregen we steeds vaker te maken met verzoeken van fokkers om stappen te zetten in deze richting. Zolang wij niet aan die verzoeken konden voldoen, weken de fokkers uit naar het buitenland. Dankzij invoering van de NRPS Nederlandse Sportpony blijven deze interessante sportpony’s voor de Nederlandse fokkerij én sport behouden”, aldus Küpper.

Bron: NRPS