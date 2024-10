NRPS ABOP: Bijna allemaal geslaagd, Vaderhoeve’s Dream topscoorder

De kwaliteit was hoog in de najaars-ABOP van het NRPS. De hoogste beoordeling was voor Vaderhoeve’s Dream (v. Hesselteich’s Golden Dream). Deze vierjarige ponymerrie werd beloond met 42,5 punten.

De vos appaloosa Vaderhoeve’s Dream (stm 1.41m) komt uit Vaderhoeve’s Error ster, appaloosa gefokt met NRPS-vader Nicolai (mv. Avanti x Chetan Salam ox, NAS-Zita stam) van mw. Tamara van der Heiden. Al bij haar stamboekopname vorig jaar viel Dream op met haar zeer expressieve bewegingsmechanisme. Ook onder het zadel (van Henrieke van Kleef) bleek ze met dezelfde ruimte, afdruk, aansprekend voorbeen en goed lichaamsgebruik te kunnen draven (9), en is de galop ruim naar boven gesprongen (8,5). Ook voor de geschiktheid kreeg de vlijtige merrie een 8,5, wat haar totaal dus op 42,5 pnt. bracht. Ze is nu keur geworden.

Cherise

Trudy Houwen en Edwin Langevoort kregen nog meer kwaliteit te zien, zowel in de dressuur als bij de allrounders. De dressuurponymerrie Cherise du Bois voorl. keur (v. Designed in Black AT) draafde onder het zadel van Karlijn Frauenfelder met veel schwung en inzet naar een totaal van 41,5 pnt, waarbij 8,5 voor de draf en de geschiktheid. Ze werd gefokt bij de fam. Van den Bosch uit de keur, preferente, prestatie-sport merrie Chamaya du Bois (Dornik B x Condor ox, stam van NRPS-Boegbeeld Carina) en is eigendom van Raymond Rutten.

Cherise du Bois (v. Designed in Black AT). Foto: Sandra Nieuwendijk

Dressuurpony’s

In de dressuur slaagden er drie met 39,5 pnt. De 4-jarige ponymerrie Pleun EPJ, ook voorgesteld door Karlijn Frauenfelder, werd daarmee keur en omdat ze ook het röntgenpredicaat heeft, meteen elitemerrie. Ze kreeg o.a. een 9 voor de mooi opwaarts gesprongen galop, die gekenmerkt werd door ruimte en kracht. Verbeterpuntjes in de stap stonden vandaag een nog hogere beoordeling in de weg. Pleun EPJ (v. His Royal Badness DK) volgt het voorbeeld van haar moeder Danique van de Puttehof elite, röntgen, prest.sport (Don Cremello du Bois x Lamento III, NF-Wandy stam), die ook op de jongst mogelijke leeftijd alle predicaten al had verdiend. Fokker en eigenaar is Edwin Jansen.

Pleun EPJ (v. His Royal Badness DK). Foto: Sandra Nieuwendijk

De 4-jarige, niet goedgekeurde ponyhengst Davinci (Ducati du Bois x First Stayerhof’s Ramzi H, NRPS-Ronalda merrielijn) van Arita Kraak liep met naar 39,5 pnt., met voor bijna alles een 8 (en 7,5 voor de stap). Een fijne pony met een actieve draf in een mooie zelfhouding, die door de 14-jarige Jailey Kraak goed werd voorgesteld.

Davinci (v. Ducati du Bois). Foto: Sandra Nieuwendijk

Paarden

Verder was er een score van 39,5 voor de 5-jarige rijpaardmerrie Paulina van de Kranekamp voorl. keur (Zardando x Disconto x Le Bijou P, merrielijn 63), gefokt door Albert Jan Slot en eigendom van de amazone Marianne Freriks-Schutte. Ook zij kreeg 8 voor alle onderdelen behalve de galop (7,5), die fijn lichtvoetig is maar nog aan kracht mag winnen.

Paulina van de Kranekamp (v. Zardando). Foto: Sandra Nieuwendijk

Bij de allrounders deed ook één rijpaard mee, Celena (Stakkato Boy RM x Cassini Boy Junior x Candillo, fokfamilie 464) van fokker en eigenaar fam. Enders. De 5-jarige Celena maakte in Lunteren op een fijne, ongedwongen manier haar sprongetjes. Een meewerkend paard met een nette verrichting in de dressuuronderdelen, dat een 8 kreeg voor de galop en de geschiktheid als springpaard (totaal 74,5).

Celena (v. Stakkato Boy RM). Foto: Sandra Nieuwendijk

Allround

De 8-jarige ponymerrie No No Noblesse (Nightfever II x Diplomat x Paddy of Caherlistrane, NRPS-Shannon van de Bossenhoeve merrielijn) van fokker/ eigenaar Silvestris Hof kreeg onder het zadel van Marika van Dam-Majoor voor haar allround verrichting 73 pnt. en werd keur. Een fijne pony met inzet, die zich voldoende laat bewerken. Bij het springen viel haar vlugge voorbeen op, en de toonde overzicht.

Verder slaagden de pony’s Chivas Macaroon Golden Gin ster (Gin Power x Don Miguel, fokker Gerald Asbeck, eig. Forelock’s Arabians) met 72,5 allround, en Eline van Equi Center (Irakion x Rocky, NF Warren Loman stam, fokker Mirjam Bekkers en eig. Lieke van den Broek) met 70 allround.

Vier keer 37,5

In dressuur slaagden vier ponymerries met 37,5: La Diva voorl. keur (Ducati du Bois x Fergie, NRPS-Fabiola merriestam; fokker/eigenaar Arita Kraak), Odette van de Beekerheide keur (Orchid’s Floris x Conrad SR, stam van NRPS-Boegbeeld Coco Valrosa; fokker Jan van Beek, eig. Alice Huisman), Brownstar ster (O’Solution x Zenzi Boy VDK, fokker mw. A. ter Maaten, eig. Céline Trapman) en Fiënna Fortuna voorl. keur (Leuns Veld’s Winston Jr. x Zarif FortunA, fokker Jan Arts, eig. Arita Kraak).

Bron: Persbericht