NRPS-ABOP: hoogste score voor Omira Emelwerth

In de regio Noord van het NRPS was afgelopen zaterdag gelegenheid een ABOP te rijden bij de Stroomruiters. Alle vier (dressuur)deelnemers zijn geslaagd en de hoogste score (42,5 punten) kwam op naam van de ponymerrie Omira Emelwerth (v. FS Numero Uno). Champ of Daily JVDB (v. FS Champion de Luxe) is keur geworden. De beoordeling werd verzorgd door Bart Waninge en Edwin Langevoort.

Omira Emelwerth (voorl. keur, röntgen) kreeg voor alle onderdelen een 8,5. In stap vielen de ruimte en het lichaamsgebruik op, en in draf het vlijtige achterbeen. In galop laat de merrie zich goed sluiten. Ze werd gefokt door Monica Groothuis uit de merrie Vogelenzang’s Carlijn (Orchard Red Prince x Orchard Boginov, Welsh Upperten-stam), dat eveneens de moeder van de aangewezen hengst Cosmo’s Paradiso Emelwerth (v. Cosmo Callidus NRW) is. Zijn 6-jarige halfzus werd keurig voorgesteld door David Derksen.

Grande Black Art maakt indruk

Ook de rijpaardmerrie Grande Black Art voorl. keur (v. Toto Jr.) scoorde goed met 41,5 punten. De 6-jarige volle zus van de NRPS-gefokte en bij NRPS en KWPN-goedgekeurde hengst Hexagon’s Gorgeous Black Art (mv. Rubiquil x Jazz) werd goed opgeleid en in de ABOP netjes voorgesteld door fokker en eigenaresse Karin Visser, die haar ook in de sport uitbrengt. Voor de drie basisgangen kreeg ze achten en voor de geschiktheid een 8,5. Een merrie met een goede beentechniek, veel houding en voldoende balans.

Grande Black Art (v. Toto Jr.) Foto: Irma Leenman

37,5 punten voor My Sweet Lilly

De 1.41m hoge My Sweet Lilly voorl. keur (Dating AT x Hesselteich’s Golden Dream, fokker fam. Blässing) van Annelies Hammink kreeg 37,5 punten, met daarbij een 8 voor de galop. Daarin maakt ze goed gebruik van het achterbeen en beweegt mooi door het lichaam. In het algemeen laat de 5-jarige merrie zich goed rijden en werd netjes voorgesteld door Merle Franke.

My Sweet Lilly (v. Dating AT) Foto: Irma Leenman

Champ of Daily JVDB keur

Ook geslaagd met 37,5 punten is Champ of Daily JVDB onder het zadel van Lieke Slotboom. Deze 6-jarige merrie (stm. 1.48m) kreeg voor alles 7,5 en aangezien ze vorig jaar een eerste premie veulen heeft gebracht en al voorlopig keur was, is ze hiermee ook keur geworden. Ze werd gefokt door Jessica van den Berg uit de keurmerrie Ilonka van de Steegeind (Isarco x Ismaël ox, NRPS Jolanda van de Pandarosa-merrielijn), en is eigendom van de fam. Slotboom.

Champ of Daily JVDB (v. FS Champion de Luxe) Foto: Irma Leenman

Bron: Persbericht