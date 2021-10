NRPS accepteert dressuurhengst F-Napoleon (v. Feinrich)

Tijdens een advies-/thuiskeuring is de 3-jarige dressuurhengst F-Napoleon (v. Feinrich) geaccepteerd door de HK-commissie van het NRPS. De Negro-kleinzoon heeft zich op de tweede verrichtingsdag onder het zadel gepresenteerd in de drie basisgangen en zal het verrichtingsonderzoek verder doorlopen tot en met het examen, inclusief deelname aan de inhaaldag. Fokker en eigenaar van de zwarte hengst is Stal De IJzeren Man in Weert.

F-Napoleon stamt van Feinrich (v. Fürst Heinrich, m. Gesina v. Sir Donnerhall x Don Schufro; zij bracht een GP-paard en drie PSG/Inter I paarden, vijf ggk zonen waaronder For Romance I en For Romance II, en een ggk kleinzoon). Moeder van F-Napoleon is Image elite, prest.sport, een Z2-dressuurmerrie van Negro x Sandro Hit x Donnerhall, Holsteiner stam 18B1. Van de 1.67m hoge Image zijn verder nog geen nakomelingen geregistreerd. Tweede moeder Donnacetta elite, pref, prest.sport (ZZ-Licht) is eveneens 1.67m hoog. De dochter van Sandro Hit heeft negen nakomelingen waarvan Giano, ZZ-Zwaar en AES ggk de bekendste is. Daarnaast nog drie elitemerries, waarvan er twee op Z2 niveau lopen. Derde moeder Donnecette St.Pr. (v. Donnerhall) bracht ook de GP dressuurhengst Bellino (ggk. Hannover) en in Oldenburg gekeurde Sandrohall. In het algemeen komt er veel sport uit de lijn, ook op het hoogste niveau. Verder terug in de lijn vanaf is de vierde moeder alles springen gefokt. Dit is ook de directe moederlijn van de goedgekeurde hengsten Ronald (KWPN, v. Ramiro) en Logan (Hannover, v. Lorentz).

F-Napoleon (Feinrich x Negro) Fotograaf: Sandra Nieuwendijk

Sportpaard met toekomst

De zwarte F-Napoleon staat redelijk in het type. Het hoofd is wat lang. Exterieur is op onderdelen correct, achter gaat hij iets bodemnauw. Op het harde liet de hengst zich redelijk zien; onder het zadel waardeerde hij zich enorm op. Absoluut een sportpaard met toekomst, en gezien zijn interessante afstamming kan hij mogelijk ook iets in de fokkerij gaan betekenen.

Bron: Persbericht/NRPS