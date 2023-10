NRPS accepteert negen nieuwe hengsten

Tegelijk met de eerste beoordeling van het verrichtingsonderzoek hield het NRPS een extra hengstenkeuring, bestemd voor gereden 3,5-jarige en oudere hengsten. Van de tien aangemelde hengsten kregen er negen groen licht; drie dressuurhengsten, twee springhengsten en vier ponyhengsten.

De vierjarige Fabiano (For Romance I x Diamond Hit, fokker G. Höckesfeld) was al in Westfalen goedgekeurd en werd bij het KWPN aangewezen voor het verrichtingsonderzoek, maar werd in het voorjaarsonderzoek van 2022 doorverwezen. Dit voorjaar leverde hij op de Van Olst Sales 42.000 euro op, maar op de keuring van het NRPS stond hij nog steeds op naam van Van Olst Horses. Naast hem ook Grolloo (Glamourdale uit de moeder van Inclusive, fokker R. Enting) en Niro’s Enjoy (De Niro x Lord Leatherdale, fokker Van Olst Horses).

Springhengsten

Nakal Chacco D. Foto: NRPS/Sandra Nieuwendijk

In de springrichting werden Henley Nieuwmoed Z (Hardrock Z x Kannan, fokker André Jurrius) en Nakal Chacco D (Chacco Blue x Bubalu VDL, fokker H.K. van Doorn) goedgekeurd. Henley Nieuwmoed Z is gefokt uit een halfzus van het internationale 1,60m-paard Primo Calypso (Paul O’Shea). Nakal Chacco D komt uit een halfzus van het internationale 1,60,-paard Impian D (Henk Frederiks).

Ponyhengsten

Ook geaccepteerd werden de springpony Reekamp’s Slogan (Wayland Loganberry x Melle Jerom, fokker Fam. Zevenhoeken-Hiebendaal), de allrounder Macho ZH (Trinityhouse Perfect Storm x First Stayerhof’s Ramzi H, fokker Rianne Langeveld) en de dressuurpony’s Paradiso Emelwerth (Cosmo Callidus NRW x Orchard Red Prince, fokker Monica Groothuis) en Golden Star G (Golden Grey NRW x Manchester United, fokker Ausbildungsstal Glaubitt).

Daadwerkelijke goedkeuring

De daadwerkelijke goedkeuring van deze negen is nog onder voorbehoud van een positief resultaat bij de gebruikelijke veterinaire en andere eisen. De zadelpresentatie van deze hengsten gold tevens als de eerste beoordeling van het verrichtingsonderzoek, alleen de ponyhengsten Macho ZH en Paradiso Emelwerth zullen pas volgend jaar hun verrichtingsonderzoek doorlopen. Voor ponyhengsten geldt dat ze 4,5 jaar of ouder moeten zijn om hier aan mee te doen.

Bron: Persbericht