NRPS accepteert vierjarige Nequeen

De hengstenkeuringscommissie van het NRPS heeft bij een advieskeuring de vierjarige dressuurhengst Nequeen (Trafalgar x Apache) van fokker en eigenaar Jurgen van der Meijden geaccepteerd. De hengst, die als driejarige ster werd verklaard, werd bij de recente keuring onder het zadel voorgesteld en toonde daarbij te beschikken over drie goede basisgangen en zeer veel talent als dressuurpaard.

Nauw verwant aan Verrichtingskampioen vorig jaar

De donkerbruine zoon van Trafalgar is als veulen ingeschreven met de naam Nequeen, maar krijgt nog een nieuwe naam. Hij komt uit de merrie Highness PROK (Apache x Samba Hit I, Kieni stam merrielijn 61) en is via grootmoeder Aqueeni nauw verwant aan de verrichtingskampioen van afgelopen jaar This is Naqueen en de eerder goedgekeurde For Moqueen, én het kampioensveulen van de Nationale keuring 2022. Deze T-Aqueeni stamt van This is Naqueen uit een kleindochter van Aqueeni.

