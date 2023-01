NRPS adviseert helmgebruik voorbrengers

Na enkele recente ongelukken adviseert het NRPS het dragen van een helm voor voorbrengers. Het Algemeen Bestuur heeft ervoor gekozen om deze hengstenkeuring nog het advies te geven om een helm te dragen. Een verplichting hiervan wordt voorgelegd aan de leden en komt in mei op de agenda van de ledenraadsvergadering te staan.

Het advies geldt voor de persoon die de hengst vasthoudt in de keuringsbaan, niet de aanjager. Het bestuur is van mening dat ook op de NRPS Hengstenkeuring (16-17 februari) veiligheid van mens en dier een belangrijk punt van aandacht is. Dit geldt niet alleen voor het dragen van een helm, maar daarbij valt er bijvoorbeeld ook te denken aan looplijnen en het aantal hengsten in de baan.

Bron: NRPS