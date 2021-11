NRPS-commissies maken voorlopige balans op

Naar aanleiding van de derde beoordelingsdag van het NRPS verrichtingsonderzoek kon de verrichtingscommissie een voorlopige inschatting bekend maken over de deelnemende hengsten: of ze begin januari tijdens het examen de verwachtingen waar zullen maken, of een jaar extra tijd nodig hebben om zich eerst verder te ontwikkelen.

Verreweg de meeste deelnemers kregen groen licht en nemen op 6 en 7 januari deel aan het examen; enkele hengsten van deze jaargang hebben dit najaar een beoordeling gemist en komen vóór het examen nog terug op de inhaaldag.

De hengsten die op dit moment op het examen worden verwacht, zijn:

De dressuurhengsten

All the Way (Apache x Gribaldi)

Den Hout (Diamond Hit x Tolando)

Don Maddock (Dettori x Krack C)

Elton Sollenburg (Electron x Spielberg)

Everest (Especial x Negro)

Fürst Napoleon (Feinrich x Negro)

Glamour van de Anjershof (Glamourdale x Sandreo)

Happy Nirvana BMH (Hennessy x Davino V.O.D)

Hexagon’s Dutch Newman (Diamond Hit x Rubiquil)

Hexagon’s Trademark (Trafalgar x Spielberg)

Mac Madison (Ferdinand x Jazz)

Painted Noir (Painted Black x Jazz)

Pinot Noir d’Or (Painted Black x Chippendale)

S’Next Generation (Secret x Vitalis)

This is Naqueen (Trafalgar x Samba Hit I)

Try Noqueen (Trafalgar x Apache)

De spring- en allroundhengsten

Air Force WM (A Golden Boy Hero Z x Warrant)

Arthur TZ (Andiamo x Q.Breitling LS)

Bokito van de Woestenheide (Brantzau VDL x Dexter R)

Diamond Blue VDL (Diamant de Semilly x Mr. Blue)

Ivano van Zuidgeest (Iniësta x L’Opinto des Fontaines)

O-Nothing Else Dutch ES (Odilon x Roven xx)

De ponyhengsten

Ducati du Bois (Diamond Touch x Der Harlekin B)

Messenger van de Koetsiershoeve (Merlijn van den Bisschop x Sunny Side Up)

New Edition M (No Limit x Calido G)

Nilay van de Beekerheide (Neptune van de Beekerheide x Conrad SR)

Ziro La-Di (Zip x Manpower Ludinga)

Teruggetrokken

De hengsten die in overleg met de commissies zijn teruggetrokken en uitstel krijgen, zijn de dressuurhengsten Sir Nashville RD (Secret x Adamo) en Vivre Nabucco BK (Vivaldi x Rhodium), en de springhengst Casago’s Champion (Casago x Clinton).

Gastruiters

De derde beoordeling is bij het NRPS traditiegetrouw de dag waarop een gastruiter plaats neemt in het zadel, nadat de eigen ruiter hem eerst kort heeft voorgesteld. Dit jaar waren voor de dressuurhengsten Kirsten Brouwer, Marten Luiten en Amber Hage uitgenodigd. Voor de springpaarden kwamen Rianne Nalis en Willem Verdonk naar Lunteren. Voor Kirsten en Rianne was het daarnaast geen probleem om het niveau en de capaciteiten van de ponyhengsten te testen.

Bron: Persbericht