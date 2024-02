NRPS geeft ruime collectie rijpaardhengsten extra kans

Op de NRPS Hengstenkeuring in Dronten werden afgelopen week maar liefst 23 pony-, 22 dressuur- en twaalf springhengsten aangewezen voor de derde bezichtiging in maart op de showdag. Eén springhengst uit de sport werd onder voorbehoud goedgekeurd. Een zeer ruime collectie met een aantal goede hengsten die veelal eerder werden voorgesteld op de KWPN Hengstenkeuring. “We willen hengsten graag een extra kans bieden en we zijn blij met het vertrouwen van de eigenaren om hun hengst ook bij ons aan te bieden”, aldus juryvoorzitter Bernard Pleijter.

“De laatste vijftien jaar hadden we nooit boven de honderd aanmeldingen. Dit jaar waren het er 115, een groei van zestig procent ten opzichte van vorig jaar.” Dat betekende lange dagen met amper pauzes voor het vorig jaar nieuw ingestelde ‘jonge’ jurycorps. Dat bestond naast Pleijter uit Joyce Lenaerts (dressuur), Joost Siemerink (springen) en Sjoertje Hakvoort. “We zullen volgend jaar naar drie dagen voorkeuring moeten.”

Kwaliteit

Niet alleen was er sprake van kwantiteit, maar ook kwaliteit. “We zijn er heel blij mee dat een aantal nieuwe stallen ook de weg naar het NRPS heeft gevonden, zoals de jongens van Van Norel. Zij kwamen met hun Iron-zoon die het in Den Bosch net niet haalde, maar namen ook een heel fijne Expression-zoon mee uit een volle zus van Uphill, die nog nergens op de keuring was geweest.”

Kansen geven

Volgens Pleijter zoeken alle stamboeken ongeveer naar dezelfde hengsten: moderne sporthengsten met instelling uit goede moederlijnen. “Ik denk dat wij daarbij ook kansen durven te geven aan hengsten die uit een iets minder gerenommeerde moederlijn komen of iets minder volgens het boekje zijn gefokt.”

