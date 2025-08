NRPS goedkeuring voor Power Edition KSH

Op de valreep heeft de commissie weer een dressuurhengst kunnen goedkeuren, namelijk de vijfjarige Power Edition KSH (Livius x Florencio I, fokfamilie 35) van Sarinah van Suchtelen van de Haere en Richard Korevaart. Power Edition KSH, die werd gefokt door Yvonne Ackermans, is op donderdag beoordeeld tijdens de halve finale van de Pavo-Cup. Onder het zadel van Cynthia Eggenkamp imponeerde de hengst met zijn prachtige front, sterke beentechniek, goede instelling en schakelvermogen in draf. Daarmee overtuigde hij de NRPS-commissie, en de hengst wordt komend najaar dus in het verrichtingsonderzoek verwacht. Hij plaatste zich bovendien voor de finale van de Pavo Cup.

Vader Livius was verrichtingstopper bij het KWPN met een hoge beoordeling van rijdbaarheid en balans, en presteert inmiddels sterk met Daniëlle Heijkoop in de Zware Tour.

Hot Shot A

Moeder Hot Shot A elite, sport (Z2-dr) (v. Florencio I) heeft de stokmaat van 1.70m. Onder haar zes nakomelingen zijn vijf hengsten; de enige dochter is nu drie jaar. Power Edition’s 1 jaar oudere broer Royal Edition USB (v. Blue Hors Monte Carlo TC) was aangewezen bij het KWPN (net als Power Edition zelf) en is nu AES goedgekeurd. De oudste broer (2018) loopt Z2 dressuur.

Calusha

Tweede moeder Calusha ster, pref., prest.fok (v. Tolando) is de moeder van de NRPS-goedgekeurde Danny Boy (v. Dream Boy). Daarnaast bracht ze o.a. een ZZ-Zwaar- en een PSG-paard. Derde moeder Usha elite (v. Métall) heeft zelf Z1 dressuur gelopen en een LT dressuur ruin gebracht. Verderop komen uit de pedigree o.a. het PSG-paard V. Kuik’s Sandigo (v. Whinny Jackson), het de GP-dressuurpaarden Granville (v. Renville) en Uncle Joey (v. Obelisk) naar voren.

Bron: persbericht