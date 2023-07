NRPS-hengst Daryus van het Poeleind wint in Etten-Leur

De NRPS-goedgekeurde hengst Daryus van het Poeleind was de overtuigende winnaar van de competitie voor 4-jarige springpaarden in Etten-Leur. Onder het zadel van Boy Peels kwam het vermogen van de zoon van Dominator optimaal tot zijn recht. Voor het springen kreeg de hengst een 9,3 en voor het gaan tussen de hindernissen een 9,0.

Daryus is afkomstig uit BWP prestatiestam 39, die gefokt is uit Holsteiner stam 162. Moeder Oksana van het Poeleind is een volle zus van het 1.60m springpaard Couscous van Orti (Nabab de Reve x Cash x Lord), en haar twee halfbroers (v. Darco) zijn 1.50m en 1.55m springen. Grootmoeder Vroni van Orti is op haar beurt een halfzus van het 1.55m springpaard Uwe van Orti (v. Concorde), de BWP en Zangersheide goedgekeurde 1.45m springhengst Cum Laude Z (v. Carthago Z) en de 1.40m springmerrie Bianca van het Poeleind (v. Cappucino van Berkenbroeck). Ook de Zangersheide goedgekeurde en BWP-Ambassadeur Nonstop (v. Darco) komt voort uit deze stam.

Daryus werd als 3-jarige aangewezen bij het NRPS en liet toen al de stokmaat van 1.71m noteren. Komend najaar is hij een van de deelnemers aan het NRPS verrichtinsgonderzoek. Fokker is Guus Swinnen uit het Belgische Balen, eigenaar Koen van de Beeten & Jennifer Cornelis.

Bron: Persbericht NRPS