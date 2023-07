NRPS-hengst For Ever gecastreerd en verkocht naar Amerika

De NRPS goedgekeurde For Ever (v. For Pleasure) is gecastreerd en verkocht naar Amerika. For Ever heeft in de winter van 2020/21 het NRPS verrichtingsonderzoek met succes doorlopen, en is daarna door Britt Schaper opgeleid tot het 1.20m. De hengst werd gefokt door C. Goumans en was eigendom van Martin Oosterlaar. Bij het NRPS zijn er uit zijn eerste twee jaargangen zeven nakomelingen geregistreerd, de veulens van dit jaar komen daar nog bij.

For Ever is een rechtstreekse zoon van For Pleasure. Moeder is de Cassini I-dochter Viola XXIII uit Holsteiner stam 4. Zij bracht al het 1.45m-paard Quisito 2 (v. Quidam de Revel) en de internationale 1.40m-paarden Margot 8 (v. Quidam de Revel) en Diamond (v. Diamant de Semilly). Daarnaast is zij een halfzus van Criptonite (v. Cento), die op het allerhoogste niveau heeft gesprongen, en van het 1.50m-paard Cordano San Remo (v. Coronado) en het 1.40m-paard Constantin (v. Corrado I). Call Him Creak is een volle zus van deze Viola en presteert in het 1.40m.

Kort geleden kreeg Samantha Bos de hengst onder het zadel, maar de verkoop volgde al snel dus heeft zij hem maar kort op stal gehad. Echter lang genoeg om een oordeel te kunnen geven over zijn eigenschappen: “Het is een super fijn paard met een heel goed karakter. Super instelling en perfect te rijden.”

Bron: persbericht