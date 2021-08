NRPS-hengst Knock-Out verkocht naar Frankrijk

De goedgekeurde NRPS-hengst Knock-Out (v. Krimh ox) is verkocht naar Frankrijk. De twintigjarige bruine ponyhengst, die zes keer voor Nederland deelnam aan het EK Eventing vertrekt naar de Stoeterij Haras la Saga.

Knock Out werd gefokt door mw. I. Majoor-Schiphof uit Nijkerk, uit de Connemara merrie Shannon van de Bossenhoeve (v. Diplomat).

EK

Als zesjarige nam hij met Robin Breunis voor het eerst deel aan het EK eventing. Dat was in 2007, waarna in 2008 en 2009 EK opnieuw deelnames’s volgden voor dit succesvolle duo. In 2010 nam Leontine Bruin de teugels over, wat ook het zelfde jaar bekroond werd met het EK. In 2014 behaalde Knock Out met Levi Driessen zowel individueel als met het team het beste resultaat. Voor deze combinatie het tweede EK na de eerste keer in 2012.

Behalve in de internationale eventingsport was Knock-Out ook succesvol in de breedtesport. Zo was hij ZZ springen met 16 winstpunten en M1 dressuur met winst.

Fokkerij

In 2018 keerde Knock-Out weer terug bij zijn eerste eigenaar om zijn oude dag door te brengen en te gaan dekken. In de tijd dat hij actief in de topsport werd uitgebracht ging de sportcarrière altijd voor en daarom heeft de hengst ook nog niet zo veel nakomelingen.

Bron: Horses.nl/NRPS