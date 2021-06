NRPS-hengst Le Matsjo overleden

De preferente Palomino-hengst Le Matsjo (Leuns Veld's Elegant x Kompas Solferino) is gisteren overleden. Dat maakte Desiree Veenstra via social media bekend. Le Matsjo werd 23 jaar oud.

“Woorden schieten te kort en onbegrip overheerst …”, liet Veenstra gisteren in haar fb-bericht weten. “13-04-1998 – 04-06-2021. Mijn allerbeste maatje, Le Matsjo is er niet meer. Gisteravond hebben we hem moeten laten gaan.”

Waar Le Matsjo precies last van had is niet bekend volgens het bericht ‘Waarschijnlijk was hij op en is het beter zo’.

Nakomelingen

Le Matsjo (Stb. Keur, Prestatie, sport & fok Preferent) werd in 2001 goedgekeurd als dekhengst. Hij heeft zelf in de sport Z2 dressuur en Z springen gelopen en was als vierjarige kampioen bij de jonge hengsten. Bij het NRPS heeft hij ruim 250 nakomelingen geregistreerd staan.

Familiepony

Le Matsjo was voor de familie Veenstra, die hem heeft gefokt en zijn hele leven heeft gehad, een echte familiepony. “Mijn vader, moeder en mijn zus hebben hem gereden en de laatste zeven jaar reed ik hem”, vertelt Desiree Veenstra. “Hij heeft alle predicaten behaald die er bestaan en voor ons als stal heeft hij veel betekend voor zowel de sport als fokkerij. We zijn blij dat hij zal voortleven in zijn nakomelingen.”

Le Matsjo hier te zien met een aantal van zijn nakomelingen op de NRPS-keuring

Bron: FB/NRPS