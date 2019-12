NRPS-hengst Milford VDL verkocht

De Millenium-zoon Milford VDL is verkocht aan Yasmin Koopman Kalkhuis. De hengst die voorheen in eigendom was van Wiepke van de Lageweg is tevens goedgekeurd bij Brandenburg

De hengst werd eind 2017 aangeboden in Brandenburg. Een jaar later liep de hengst de 50 dagen-test en slaagde met een 8,35 punten. Begin dit jaar werd bekend gemaakt dat Adelinde Cornelissen een combinatie ging vormen me Milford VDL. Nu heeft de VDL Stud de hengst verkocht aan Yasmin Koopman Kalkhuis, die bijna vijfjarige hengst in de sport gaat uitbrengen.



Bron: Horses.nl/Facebook