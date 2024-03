NRPS Hengstengala: Cicero de Umme, Luxor, Handsome Heartbreaker en Devon Turfhorst kampioenen pony’s

Het Hengstengala van het NRPS begon afgelopen zaterdag met de derde bezichtiging van de ponyhengsten. Alle aanwezige hengsten kregen de goedkeuring en zijn uitgenodigd voor het verrichtingsonderzoek. Dressuurhengst Cicero de Umme (FS Champion de Luxe x Neptune van de Beekerheide), allrounder Luxor (Le Matsjo x Morgenland’s Fabian), kleine maat allrounder Handsome Heartbreaker (Hulst Moonlight x Cal me Mr. Handsome) en springhengst Devon Turfhorst (Daho du Paradis x Woldhoeve’s Silco) werden tot kampioen gehuldigd.

In de fokrichting dressuur werden er vier premiehengsten aangewezen waarvan de commissie Cicero de Umme, gefokt door de NRPS-voorzitter Gerard Schuttert, als kampioen aanwees. Schuttert fokte de FS Champion de Luxe-zoon uit zijn merrie Noortje van de Beekerheide, een vertegenwoordigster van de NRPS-Coco Valrosa merrielijn. Eigenaar van Cicero is Pronk Stables.

Cicero de Umme (FS Champion de Luxe x Neptune van de Beekerheide) Foto: Sandra Nieuwendijk

Premiehengsten dressuur

Als reservekampioen mocht Coelenhage’s Chaplin (Leuns Veld’s Lord x Wengelo’s Ricardo) zich opstellen, gefokt bij Stal Coelenhage en in eigendom van Stoeterij Turfhorst. Twee andere hengsten werden ook uitgenodigd voor de kampioenskeuring en gehuldigd als premiehengst: Libenti’s Milagro (Strandgaards Mangold x Orchid’s Floris) van de Zweedse fokker/ eigenaar Libenti Handelsbolag, en FS Mr. Gold (FS Mr. Right x FS Numero Uno) van fokker Ferienhof Stücker. Eigenaar is Laura Quint Dressage.

Laatste zoon Le Matsjo

Bij de allround pony’s ging de hoogste eer plus de premie naar Luxor. De laatste zoon van de overleden Le Matsjo werd gefokt door Hans Melessen uit de NRPS-Jolanda merrielijn en is eigendom van Desiree Veenstra. Veenstra heeft Le Matsjo zelf jarenlang succesvol in de dressuur uitgebracht en is nu dolgelukkig met deze waardige opvolger van haar grote vriend.

Luxor (Le Matsjo x Morgenland’s Fabian) Foto: Sandra Nieuwendijk

Allround pony’s

De reservekampioen en premiehengst bij de allrounders was Oosterhoeve’s Wiseguy (Leuns Veld’s Winston Jr. x David van den Hout) van fokker David Creemers en in eigendom van Oosterhoeve Drouwenerveen. Ook de andere twee deelnemers van de kampioenskeuring werden tot premiehengst bevorderd. Dit waren Heide’s Berg Milford (Nieuwmoed’s Milord x Nia Domo’s Bolero) en Isala’s White Fox (Leuns Veld’s Winston Jr. x Krimh ox). Milford is gefokt door M.M.G. van Gerven en is in eigendom van André Jurrius. Fokker en tevens eigenaar van Isala’s White Fox, de volle broer van de eerste goedgekeurde Isala’s White Gold, is Suzanne Miezgiel.

Kindvriendelijke instelling

Bij het NRPS zijn ook kleinere ponyhengsten welkom, zowel om de grootste ponymerries wat terug in de maat te fokken, als voor de fokkerij van kleinere kinderpony’s. Een kindvriendelijke instelling is hierbij dus een belangrijk selectiecriterium. Kampioen kleine maat werd de allround premiehengst Handsome Heartbreaker (Hulst Moonlight x Cal me Mr. Handsome) van fokker/ eigenaar Jikke ter Haar en mede-eigenaar Bruce Buyserd. Kampioen en premiehengst van de springpony’s is Devon Turfhorst (Daho du Paradis x Woldhoeve’s Silco). Fokker is W. van Klaarbergen van Stoeterij Orchard en de eigenaar is Thom Koele van Stoeterij Turfhorst.

Devon Turfhorst (Daho du Paradis x Woldhoeve’s Silco) Foto: Sandra Nieuwendijk

Kampioen Jonge hengsten

Bij de ponyhengsten die afgelopen jaar met goed gevolg hun verrichtingsonderzoek hebben doorlopen, en aansprekende nakomelingen hebben laten zien, werden dressuurpony Geronimo Taonga (Golden West NRW x FS Don’t Worry) en allrounder Winton (Leuns Veld’s Winston Jr. x Compagnon’s Humphrey) nu uitgeroepen tot Kampioen Jonge Hengsten. Leuns Veld’s Winston Jr. is bij de pony’s trouwens de vader met de meeste inbreng op deze keuring, want verder werden naast de reservekampioen Oosterhoeve’s Wiseguy en de 4-jarige premiehengst Isala’s White Fox ook nog twee driejarige zonen van hem goedgekeurd.

Bron: Persbericht