NRPS-hengstenkeuring naar nieuwe datum in maart

Eerder berichtten wij over de nieuwe opzet van de NRPS-hengstenkeuring. Nu heeft het stamboek bekend gemaakt dat de nieuwe stijl-hengstenkeuring op andere data plaatsvindt: van woensdag 18 tot en met zaerdag 21 maart 2026 in hippisch centrum Flevodrome in Dronten.

Eline Korving Door

De NRPS-hengstenkeuring wordt opgesplitst in drie dagen dressuur- en springhengsten, met aansluitend op de vierde dag alle ponyhengsten.

Dressuur- en springpaarden

Op woensdag 21 maart vindt de beoordeling op het straatje en de veterinaire keuring plaats van de dressuur- en springpaarden. De volgende dag worden alle hengsten in de kooi verwacht voor het vrij bewegen voor de dressuurpaarden en het vrijspringen. De volgende dag vindt de tweede bezichtiging plaats. Aansluitend maakt de commissie bekend welke hengsten de goedkeuring krijgen, gevolgd door de kampioenskeuring per discipline.

Ponyhengsten

Zaterdag 21 maart staat helemaal in het teken van de pony’s. Voor deze hengsten blijft de manier van keuren hetzelfde als voorgaande jaren. Nieuw dit jaar is wel de NRPS Select Sale, een online ponyveiling van vooraf geselecteerde hengsten, die op zaterdagavond sluit.

Bron: NRPS/Horses.nl